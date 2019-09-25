15:32
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Шкільний скандал з Бужанським: у Міносвіти відреагували на вимагання грошей "слуги народу"

      1472
      Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський
      Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський / facebook.cоm

      Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський запропонував батькам школярів самим привести в порядок територію школи, скинувшись по 100 гривень на люки. У Міносвіти нагадали нардепу, що за матеріально-технічне забезпечення і утримання шкіл відповідають їхні засновники, а за вимагання коштів у батьків передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

      Керівник експертної групи з питань державно-громадської освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський зазначив, що з питанням перегляду фінансування можна звертатись або до місцевих депутатів, або в місцеву державну адміністрацію, пише "Українська правда".

      Читайте також: "Слуга народу" Марина Нікітіна взяла собі в помічники чоловіка та візажистку: деталі

      Експерт наголосив, що директор не може примушувати батьків здавати кошти на забезпечення школи.

      Він (директор – ред. 24 канал) міг звернутися до батьків з відповідним проханням про добровільну благодійну допомогу, і уже той, хто хотів би, міг би допомогти. Але я розумію, що добровільність може бути з присмаком примусовості, і внески можуть бути по факту – примусовими,
      – сказав працівник МОН.

      Божинський відзначив, що місцева влада має змогу вносити зміни у бюджет і може знайти кошти на вирішення якихось ситуацій, які потребують негайного втручання, навіть у кінці бюджетного року.

      Якщо у батьків вимагають кошти, то за це передбачена кримінальна відповідальність, і в такому разі варто звертатися до поліції.

      Якщо через відмову батьків здавати якісь кошти, у школі починають цькувати дитину – то це булінг. У такому випадку треба звернутися до закладу освіти, який має скласти комісію, прийти до певних висновків. За так дії передбачена адміністративна відповідність у вигляді штрафу.

      Що відомо про скандал з Максимом Бужанським?Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський потрапив у черговий скандал. Цього разу він назвав батьків учнів однієї зі шкіл у Дніпрі інфантильними довбо**бами. А причиною такого висловлювання стало те, що, на переконання Бужанського, батьки не можуть скинутися по 100 гривень і купити каналізаційні люки.

      За деякий час Бужанський визнав, що був неправим. За його словами, він справді емоційно відреагував на ситуацію та "перегнув з епітетами".

      Раніше Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич.

      blog_ava
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні
      5421
      Теги: Поліція Новини України Новини політики Слуга народу Кримінальні новини Скандал Міністерство освіти та науки України Гроші Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      сьогодні , 15:00 Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      Злой Одессит 190
      Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України
      сьогодні , 14:49 Законопроєкт №1210 – пряма загроза економіці України
      415
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть
      сьогодні , 13:49 Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть
      Ірина Юрковська 8074
      Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу
      сьогодні , 13:28 Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу
      Наталя Боднар 2481
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук