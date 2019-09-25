Шкільний скандал з Бужанським: у Міносвіти відреагували на вимагання грошей "слуги народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський запропонував батькам школярів самим привести в порядок територію школи, скинувшись по 100 гривень на люки. У Міносвіти нагадали нардепу, що за матеріально-технічне забезпечення і утримання шкіл відповідають їхні засновники, а за вимагання коштів у батьків передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Керівник експертної групи з питань державно-громадської освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський зазначив, що з питанням перегляду фінансування можна звертатись або до місцевих депутатів, або в місцеву державну адміністрацію, пише "Українська правда".

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Експерт наголосив, що директор не може примушувати батьків здавати кошти на забезпечення школи.

Він (директор – ред. 24 канал) міг звернутися до батьків з відповідним проханням про добровільну благодійну допомогу, і уже той, хто хотів би, міг би допомогти. Але я розумію, що добровільність може бути з присмаком примусовості, і внески можуть бути по факту – примусовими,

– сказав працівник МОН.

Божинський відзначив, що місцева влада має змогу вносити зміни у бюджет і може знайти кошти на вирішення якихось ситуацій, які потребують негайного втручання, навіть у кінці бюджетного року.

Якщо у батьків вимагають кошти, то за це передбачена кримінальна відповідальність, і в такому разі варто звертатися до поліції.

Якщо через відмову батьків здавати якісь кошти, у школі починають цькувати дитину – то це булінг. У такому випадку треба звернутися до закладу освіти, який має скласти комісію, прийти до певних висновків. За так дії передбачена адміністративна відповідність у вигляді штрафу.

Що відомо про скандал з Максимом Бужанським?Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський потрапив у черговий скандал. Цього разу він назвав батьків учнів однієї зі шкіл у Дніпрі інфантильними довбо**бами. А причиною такого висловлювання стало те, що, на переконання Бужанського, батьки не можуть скинутися по 100 гривень і купити каналізаційні люки.



За деякий час Бужанський визнав, що був неправим. За його словами, він справді емоційно відреагував на ситуацію та "перегнув з епітетами".



Раніше Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич.