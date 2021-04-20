У гімназії №9 у Черкасах під час занять з кульової стрільби 19 квітня 14-річний підліток отримав поранення голови. Наразі дев'ятикласник перебуває у важкому стані в лікарні.

Що трапилося у тирі в Черкасах

Подія сталася о 16:24. Медики швидкої допомоги прибули на місце події через 3 хвилини. Ще через 4 хвилини на підмогу приїхала реанімаційна бригада.

До теми У Черкасах чоловік побив кондукторку тролейбуса і втік через кватирку: обурливе відео

Коли приїхали медики, постраждалий учень перебував без свідомості. Його стан був критичним – лікарі діагностували порушення дихання та кровотечу з голови.

Після стабілізації стану, підлітка, в супроводі поліції, медики доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, у лікувальному закладі у нього зупинилося дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень. Зараз школяр перебуває у вкрай важкому стані,

– розповіла речниця лікарні екстреної допомоги.

Вчителя відсторонили

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна заявила, що трагедія трапилася у тирі КДЮСШ №2. Всі обставини вже з'ясовують правоохоронці.

Вчителя, на уроці якого сталася трагедія, відсторонили з роботи. Наразі проводять розслідування.

"Департаментом освіти та гуманітарної політики із завтрашнього дня будуть проведені перевірки усіх приміщень тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби", – повідомила Чубіна.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, підліток нібито сам потрапив собі у голову. Коли школяр отримав поранення, то був у тирі сам. Тренер буцімто відлучився на кілька хвилин