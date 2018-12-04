Шкода червоного м'яса та як її зменшити: поради Супрун

Червоне м‘ясо — головна страва обіднього столу в багатьох сім'ях. Та чи знали ви, що за котлетами чи відбивними, окрім смакоти, можуть критися ризики для здоров‘я? Ще гірше, коли йдеться про ковбасу або сосиски.

Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

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Вона зазначила, що до червоного м‘яса відносять м‘ясо ссавців: передусім, свинину, яловичину і баранину, а птицю до цього переліку не входить. Більшість процесованих м‘ясних продуктів також містять червоне м‘ясо: ковбаса, копчені вироби, сосиски чи хот-доги.

Супрун також розповіла про користь цього м'яса, але наголосила, що є багато причин для зменшення вживання цього продукту.

Особливо це стосується процесованого м‘яса. Люди, які регулярно їдять великі порції червоного і процесованого м‘яса, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби, рак і передчасно помирають. Надлишок процесованого м‘яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати. Таке м‘ясо містить нітрозаміни та поліциклічні ароматичні вуглеводи – речовини, що мають карциногенну дію,

– наголосила Супрун.

Міністерка додала, що процесоване червоне м‘ясо внесено до списку карциногенів ВООЗ. І нагадала про переконливі докази на основі великої кількості епідеміологічних досліджень, що регулярне вживання процесованого м‘яса має велику шкоду для здоров‘я.



Шкода червоного м'яса

Як зменшити ризики від вживання червоного м‘яса: