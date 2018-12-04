Шкода червоного м'яса та як її зменшити: поради Супрун
Червоне м‘ясо — головна страва обіднього столу в багатьох сім'ях. Та чи знали ви, що за котлетами чи відбивними, окрім смакоти, можуть критися ризики для здоров‘я? Ще гірше, коли йдеться про ковбасу або сосиски.
Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.
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Вона зазначила, що до червоного м‘яса відносять м‘ясо ссавців: передусім, свинину, яловичину і баранину, а птицю до цього переліку не входить. Більшість процесованих м‘ясних продуктів також містять червоне м‘ясо: ковбаса, копчені вироби, сосиски чи хот-доги.
Супрун також розповіла про користь цього м'яса, але наголосила, що є багато причин для зменшення вживання цього продукту.
Особливо це стосується процесованого м‘яса. Люди, які регулярно їдять великі порції червоного і процесованого м‘яса, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби, рак і передчасно помирають. Надлишок процесованого м‘яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати. Таке м‘ясо містить нітрозаміни та поліциклічні ароматичні вуглеводи – речовини, що мають карциногенну дію,
– наголосила Супрун.
Міністерка додала, що процесоване червоне м‘ясо внесено до списку карциногенів ВООЗ. І нагадала про переконливі докази на основі великої кількості епідеміологічних досліджень, що регулярне вживання процесованого м‘яса має велику шкоду для здоров‘я.
Шкода червоного м'яса
Як зменшити ризики від вживання червоного м‘яса:
- Готового червоного м‘яса радять їсти не більше 70 грамів на день, або порцію розміром з долоню. Також не бажано вживати його кожного дня.
- Намагайтесь повністю відмовитись або мінімізувати вживання процесованих м‘ясних продуктів – не частіше 3-х разів на тиждень та не більше 50 грамів на день, якщо відмовитись важко.
- Правильно обробляйте м‘ясо – запікайте, тушкуйте і відварюйте.
- Додавайте до раціону більше рослинної їжі. Робіть дні без м'яса, збагачуйте раціон бобовими, горіхами. Якщо їсте м‘ясо – завжди супроводжуйте страву гарніром з овочів, а не смаженою калорійною їжею чи штучними жирними соусами.
- Будьте фізично активними і підтримуйте здорову вагу – це значно знижує ризик низки хвороб, зокрема пов‘язаних із м’ясом.