14:05
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Шкода червоного м'яса та як її зменшити: поради Супрун

      825 Читать новость на русском
      Шкода червоного м'яса
      Шкода червоного м'яса / med.vesti.ru

      Червоне м‘ясо — головна страва обіднього столу в багатьох сім'ях. Та чи знали ви, що за котлетами чи відбивними, окрім смакоти, можуть критися ризики для здоров‘я? Ще гірше, коли йдеться про ковбасу або сосиски.

      Про це інформує виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

      Читайте також: Супрун порадила, як уникнути застуди взимку

      Вона зазначила, що до червоного м‘яса відносять м‘ясо ссавців: передусім, свинину, яловичину і баранину, а птицю до цього переліку не входить. Більшість процесованих м‘ясних продуктів також містять червоне м‘ясо: ковбаса, копчені вироби, сосиски чи хот-доги.

      via GIPHY

      Супрун також розповіла про користь цього м'яса, але наголосила, що є багато причин для зменшення вживання цього продукту.

      Особливо це стосується процесованого м‘яса. Люди, які регулярно їдять великі порції червоного і процесованого м‘яса, частіше хворіють на серцево-судинні хвороби, рак і передчасно помирають. Надлишок процесованого м‘яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати. Таке м‘ясо містить нітрозаміни та поліциклічні ароматичні вуглеводи – речовини, що мають карциногенну дію,
      – наголосила Супрун.

      Міністерка додала, що процесоване червоне м‘ясо внесено до списку карциногенів ВООЗ. І нагадала про переконливі докази на основі великої кількості епідеміологічних досліджень, що регулярне вживання процесованого м‘яса має велику шкоду для здоров‘я.

      Шкода м'яса
      Шкода червоного м'яса

      Як зменшити ризики від вживання червоного м‘яса:

      1. Готового червоного м‘яса радять їсти не більше 70 грамів на день, або порцію розміром з долоню. Також не бажано вживати його кожного дня.
      2. Намагайтесь повністю відмовитись або мінімізувати вживання процесованих м‘ясних продуктів – не частіше 3-х разів на тиждень та не більше 50 грамів на день, якщо відмовитись важко.
      3. Правильно обробляйте м‘ясо – запікайте, тушкуйте і відварюйте.
      4. Додавайте до раціону більше рослинної їжі. Робіть дні без м'яса, збагачуйте раціон бобовими, горіхами. Якщо їсте м‘ясо – завжди супроводжуйте страву гарніром з овочів, а не смаженою калорійною їжею чи штучними жирними соусами.
      5. Будьте фізично активними і підтримуйте здорову вагу – це значно знижує ризик низки хвороб, зокрема пов‘язаних із м’ясом.
      Теги: Медицина Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
      сьогодні , 14:02 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
      Олена Левчук 3217
      Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"
      сьогодні , 14:00 Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"
      Олена Кандяк 29
      Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      сьогодні , 13:01 Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      Олександра Дрік 183
      Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      сьогодні , 12:26 Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      Блог Соцмережі 302
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сьогодні , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Блог Соцмережі 1322
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук