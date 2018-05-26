Шкода камери: фотограф показав свій апарат після зйомки запуску Falcon 9

Штатний фотограф NASA Білл Інгласс опублікував фото з камерою, якою він знімав на відстані запуск Falcon 9. Камера виглядає понівеченою.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Ракета успішно злетіла із майданчика повітряних сил США, при цьому гарячий потік, що випускала ракета, розплавив корпус фотоапарату.

Камера після зйомки запуску Falcon 9

При цьому камера таки змогла зробити одне вдале фото, його Інгласс теж опублікував. На щастя, камера працювала у віддаленому режимі, тож ніхто окрім апарату, не постраждав.

Нагадаємо, 22 травня компанія SpaceX запустила за допомогою ракети-носія Falcon 9 супутники Iridium NEXT і GRACE-FO. Супутники призначені для картографування гравітаційного поля Землі. Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.