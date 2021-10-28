Шкодую, що так вийшло, – харківський мажор вперше прокоментував ДТП й вибачився

Харківського мажора, який спричинив ДТП, 28 жовтня привезли до зали суду. Там він вперше прокоментував аварію та попросив пробачення у рідних загиблого.

Неповнолітньому обирали запобіжний захід. Прокурори та слідство наполягали на триманні під вартою.

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Мажор вибачився

Неповнолітній запевнив: шкодує, що так вийшло. Він вибачився у родичів жертви аварії. Крім того, каже, що не ховався від слідства та завжди приходив вчасно.

Ніколи в житті не ховався від слідства...не було такого,

– сказав хлопець.

Адвокат підозрюваного зазначив, що хлопець готовий нести будь-яку відповідальність, якщо саме він був за кермом. Неповнолітній, мовляв, не пам'ятає.

Дивіться відео виступу мажора в суді:

Запобіжний захід для мажора

Хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відправили у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Адвокати просили домашній арешт.

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