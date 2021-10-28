Шкодую, що так вийшло, – харківський мажор вперше прокоментував ДТП й вибачився
Джерело:Харківська прокуратура
Харківського мажора, який спричинив ДТП, 28 жовтня привезли до зали суду. Там він вперше прокоментував аварію та попросив пробачення у рідних загиблого.
Неповнолітньому обирали запобіжний захід. Прокурори та слідство наполягали на триманні під вартою.
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Мажор вибачився
Неповнолітній запевнив: шкодує, що так вийшло. Він вибачився у родичів жертви аварії. Крім того, каже, що не ховався від слідства та завжди приходив вчасно.
Ніколи в житті не ховався від слідства...не було такого,
– сказав хлопець.
Адвокат підозрюваного зазначив, що хлопець готовий нести будь-яку відповідальність, якщо саме він був за кермом. Неповнолітній, мовляв, не пам'ятає.
Дивіться відео виступу мажора в суді:
Запобіжний захід для мажора
Хлопцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його відправили у СІЗО на 60 діб без права внесення застави.
Адвокати просили домашній арешт.
Смертельна ДТП у Харкові: що відомо
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