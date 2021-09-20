Школа палала 10 годин: чому сталась масштабна пожежа в Чугуєві

У Чугуєві на Харківщині ввечері 19 вересня загорівся спортзал і приміщення школи на Гвардійській вулиці. Їх вдалося повністю загасити лише за 10 годин після початку займання.

Згодом пожежники повідомили, що причиною загоряння було коротке замикання. Проте це ще не остаточна версія, оскільки деталі будуть встановлювати й правоохоронці.

Ця подія Масштабна пожежа сталася у школі в Чугуєві – спортзал згорів ущент

Могла згоріти вся школа

Вогонь локалізували приблизно о 10 годині вечора. Проте його ще довго не могли повністю погасити. Це вдалося зробили лише о 6 годині ранку.

Рятувальники повідомили, що там палали дерев'яні конструкції даху, а також перекриття спортзалу. Окрім цього, вогонь почав перекидатися на 2-поверхову будівлю школи. Однак вона не встигла сильно пошкодитись.

Що було відомо раніше

Про займання повідомили ДСНС о 19:28. Туди одразу направили рятувальників, проте на момент їх приїзду спортзал вже палав.

Через цей інцидент учнів школи знову перевели на дистанційне навчання. Також частинка з них буде вчитися в інших закладах. На місце прибули 12 пожежних машин, у яких були 50 рятувальників