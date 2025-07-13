Батьки дівчат почали протест. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як у Індії школярок змушували роздягатися для перевірки менструації?

В індійському місті Тхана, що у штаті Махараштра, спалахнув скандал після того, як у місцевій школі учениць змусили роздягтися для перевірки на менструацію. Таку принизливу процедуру ініціював шкільний персонал на чолі з директоркою – після того, як у туалеті виявили сліди крові та відбиток долоні на стіні.

Поліція втрутилася після того, як мати однієї з "10-15 дівчат", яких нібито принижували, подала скаргу.

Інцидент спричинив обурення серед батьків, які організували акцію протесту біля навчального закладу. Вони стверджують, що всіх учнів з 5-го по 10-й класи, яким було від 10 до 16 років, у вівторок директор школи викликав до актової зали.

Там їм показали на проекторі фотографії з туалету, зокрема пляму у вигляді відбитку руки, а тих, у кого були місячні, попросили підняти руки. Вчителька зібрала відбитки рук у всіх, хто це зробив. Потім щонайменше 10-15 дівчат, які сказали, що у них немає менструації, відвели до туалету, змусили роздягнутися та пройшли перевірку.

Цей інцидент ставить під серйозні питання щодо безпеки наших дітей. Наші дівчата дуже бояться. Уряд повинен вжити суворих заходів проти школи,

– сказала одна з батьків.

Поліція затримала директорку та ще одну співробітницю школи. На одному з відео видно, як вона сперечається з батьками, стверджуючи, що не давала такого розпорядження.

У скарзі поліції згадані ще чотири вчительки та два опікуни школи для дівчат.