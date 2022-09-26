За інформацією росЗМІ, загинув охоронець, є поранені серед учнів. Один із учнів вистрибнув у вікно. Директор школи встигла сховатися з пораненим підлітком у кабінеті та закритися там.

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Що відомо про злочинця

Стрілянину почав дорослий чоловік у чорному одязі під час уроку. На місце події приїхали усі відповідні служби. Згодом повідомили про шістьох загиблих і 20 постраждалих. Зловмисник був озброєним двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

Чоловік, який влаштував стрілянину наклав на себе руки, підтвердили в МВС.