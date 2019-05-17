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      Школи яких мікрорайонів Києва стануть найбільш переповненими: результати дослідження

      55 Читать новость на русском
      Школа
      Школа / tvoemisto.tv

      Де зараз найбільше дітей у класах молодшої школи, як ситуація зміниться за кілька років, у школах яких мікрорайонів найбільший недобір чи перебір. Дослідили аналітики проекту ЛУН Місто.

      Найближчим часом нових комунальних шкіл у Києві не відкриватимуть, про це свідчать декларації будівництва на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції. Водночас населення Києва у результаті внутрішньої міграції продовжить збільшуватися. Кількість учнів молодших класів зросте і завдяки сплеску народжуваності, який Держслужба статистики фіксувала 6–8 років тому. Як це вплине на наповнюваність комунальних шкіл Києва, проаналізувала команда найбільшого в Україні пошуковика житла ЛУН у рамках міського соціального проекту ЛУН Місто.

      Зараз найбільше дітей у класах молодшої школи на Позняках, Осокорках, Солом’янці, Борщагівці, Святошині, Академмістечку. За кілька років, за прогнозами аналітиків ЛУН Місто, на перших позиціях будуть ті самі житлові масиви – Позняки, Осокорки, Солом’янка, Борщагівка, Святошин, Академмістечко. До списку долучаться частина Троєщини та Русанівка. Максимальну заповненість початкових класів матиме і територія між станціями метро "Університет" та "Політехнічний інститут".

      Найкраще охоплена школами центральна частина міста. Вони не такі великі, як у нових житлових районах, однак розміщені густіше.

      У мікрорайонах радянської забудови, спланованих в парадигмі модерністської архітектури, щільність шкіл теж висока. Тут мова про Оболонь, Троєщину, Харківський масив.

      Проблеми з доступністю шкіл мають райони садибної забудови, зокрема Жуляни, Русанівські сади та садибна забудова Осокорків. Чим менше населення в районі, тим менше шкіл, а відповідно і менше вибір. Це стосується Куренівки, Корчуватого, ДВРЗ, Биківні, Новобіличей та подібних районів змішаної забудови.

      Загалом у Києві зараз діє близько 500 шкіл. Приблизно 90% загальноосвітніх знаходяться в комунальній власності міста. Крім того, працюють державні – для талановитих дітей з усієї країни. Орієнтовно 10% ринку освітніх послуг зайняли приватні школи з відповідною ліцензією.

      Згідно з офіційними даними, максимальний перебір учнів у школах № 23 (Биківня), ліцеях № 171 (Печерськ), № 329 (Позняки) та "Інтелект" (Дружби народів). Наповнюваність цих закладів складає понад 200%.

      Недобір учнів спостерігається у гімназії "Оболонь", школах № 192 та № 212 (Лісовий масив), № 114 (Поділ), № 278 (Троєщина). Ці заклади заповнені менш ніж на 35%.

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      Теги: Новини України Новини Києва
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