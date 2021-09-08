Школяр у Кривому Розі "замінував" власну школу: опікуна притягнули до відповідальності

У Кривому Розі підліток зателефонував у поліцію та заявив про "замінування" своєї школи. Поліція з'ясувала, що повідомлення було хибним.

Правоохоронці з'ясували, що про замінування школи 8 вересня вранці повідомив учень. Мовилось про школу Довгинцівського району Кривого Рогу.

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Школяр заявив про "замінування" власної школи

При перевірці інформації правоохоронці встановили, що повідомлення хибне. Як з'ясувалося, дзвінок зробив один із учнів місцевої школи Довгинцівського району Кривого Рогу,

– мовиться у повідомленні.

Поліція склала адмінпротокол щодо опікуна підлітка. Його притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Коротко про останні інцидент з дітьми

8 вересня підлітки розмалювали та розтрощили сцену в парку "Орлятко" на Відрадному у Києві. Тепер вона у аварійному стані. До речі, сцену всього кілька місяців тому встановили та відкрили для користування.

8 вересня 8-річний хлопчик у Фастові, що на Київщині, отримав у школі дві двійки. Через це учень вийшов з класу і не повернувся. Додому хлопчик теж не прийшов. Він не мав телефона, тож батьки звернулись у поліцію. Дитину знайшли через кілька годин.

4 вересня під Одесою камери спостереження житлового масиву "Райдужний" зафіксували жорстоке поводження з дитиною. Спершу хлопчика бив батько, а потім – матір малюка. На кадрах видно, що поведінку батьків спровокувало те, що дитина підіймалась не сходами, а по пандусу.

Поліція звертається до батьків з проханням провести бесіди з дітьми і пояснити їм – хибний виклик поліції порушує закон та тягне за собою відповідальність.