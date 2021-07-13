Про це повідомив у місцеві телеграм-канали один із пожежників 13 липня. Саме до нього звернувся хлопець, коли купив воду. Юнак підписаний в інстаграмі Alex_Khodukin.

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Повідомлення хлопця пожежнику: відео телеграму "Харків 16542

"На що були гроші"

Хлопець записав пожежнику аудіоповідомлення. Там мовилося про те, що він біля місця пожежі. Також сказав, яка пожежна бригада туди приїхала. Ймовірно, хлопець це казав, щоб чоловік знав, до яких колег звернутись.

Ось купив водички. На що були гроші,

– сказав школяр у відео.

У коментарях до допису про це, багато людей написали, що це було намарно. Мовляв, пожежники мають воду із собою. Проте їм заперечив, ймовірно, один із рятувальників. За його словами, при виїзді на виклик ніхто не думає про такі деталі.



Відповідь на скептичний коментар / Скриншот 24 каналу

Прихильник пожежників

В інстаграмі школяра є посилання на його другий акаунт – kh_emergency. Він там публікує фото службових автомобілів екстрених служб.

Однак, слід зазначити, що транспорту рятувальників там найбільше. Також хлопець знімає відео з пожежниками на викликах.



Акаунт, де хлопець публікує фото службових авто / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу! 29 червня рятувальники з Дніпра яскраво підтримали збірну перед матчем зі Швецією. Вони зняли яскраве відео, де грали футбол і висловили підтримку.