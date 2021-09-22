Школяр підпалив храм Московського патріархату на Одещині: хотів помститися

У Болградському районі Одещини 21 вересня сталося загоряння в недобудованому храмі Московського патріархату. Туди направили рятувальників, проте все погасили до їх приїзду. На щастя пожежа виявилась не надто великою.

Згодом правоохоронці встановили, що це був підпал, який скоїв школяр. Він таким чином хотів помститися члену сім'ї священнослужителя, який там править.

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Гасили відрами з водою

До ДСНС щодо інциденту звернувся черговий поліції. Він зателефонував і сказав, що потрібні пожежники приблизно о 17:45. Тоді одразу направили рятувальників у село Іванчанка, де це сталося.

Коли вони приїхали, виявилося, що полум'я погасили кілька місцевих мешканців. Вони це зробили водою з відер. Вогонь знищив стіл із церковною атрибутикою – свічками, образочками та іншою поліграфічною продукцією.

Вогняна помста від школяра

Коли слідчі почали встановлювати обставини, вони дізналися, хто є основним підозрюваним. Ним виявився 12-річний місцевий мешканець. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в поліції.

Коли зловмисника запиталися, навіщо це зробив, він сказав, що хотів помститися своєму однокласнику. Той є сином священника та нібито систематично над ним знущався.