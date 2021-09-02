Школяр знепритомнів і впав у кому: виявили серйозну хворобу в хлопця з Дніпра

У Дніпрі 15-річному школяру Владу Щирому різко стало погано та це призвело до жахливих наслідків. Хлопець спочатку лише знепритомнів, а потім впав у кому.

Лікарі діагностували в нього серйозну хворобу, лікування якої коштує шалених грошей. Проте у сім'ї юнака такої суми немає, тому його намагаються врятувати силами небайдужих людей.

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Головний біль не припиняється

Про це розповіла на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Катерина Головачова. У хлопця діагностували інсульт. Він уже прийшов до тями, проте завжди відчуває сильний головний, який не припиняється.

У нього важке розташування осередку хвороби. Тому лікарям непросто добратися до потрібних судин. Для вищого рівня фаховості допомоги, Влада відправили в Київ.

Однак у батьків немає необхідної суми для того, щоб провести операцію. Попри те, що гроші збирають уже 2 тижні, а сім'я навіть продала свій автомобіль, потрібно ще 35 тисяч гривень.

Читайте повний текст допису Катерини Головачової:

Друзі, я вперше звертаюся до вас за фінансовою допомогою. І прошу не для себе. Я прошу для Владика, щирого учня середньої школи №96, 9-В класу в Новокодацькому районі в Дніпрі, йому всього 15 років.

Минуло вже понад 2 тижні, з моменту, як він раптом на рівному місці втратив свідомість і впав у кому. ЛІкарі діагностували інсульт.

У нього складне розташування осередку. Лікарі не могли зрозуміти як підійти до потрібних судин: через пах або через трепанацію. Рішення було прийняте. Владика відвезли до Києва. Але гроші на його операцію досі не зібрані в потрібному обсязі. Хоча знаю, що багато хто з вас перераховували. Знаю, що робите репости. Але цього все одно мало. Бракує лише 35 000 грн. Всього лише! Батьки Владика виставили на продаж своє старе розібране авто (Dauevo Lanos). Але і це не покриє необхідну суму.

Тільки що я створила сторінку допомоги Владу.

І повідомила про це його мамі. Я чесно сказала, що не знаю, чи допоможе ця сторінка хоч чимось. Але ви не уявляєте що було потім. Я пишу, у мене тремтять руки... Потім Влад відправив мені з аккаунту мами голосове повідомлення "спасибі Вам за те, що створили сторінку". Я відповіла, що найкраща його подяка мені буде – зустріч з ним, коли він одужає. А він знаєте що? Він відповів: "обіцяйте, що коли я одужаю, ви поп'єте зі мною чай" Я реву, просто реву... Мені боляче і хочеться допомогти всім, чим можу. Але я небагата людина. Що я можу? У мене є тільки мої передплатники, які мені вірять. І я можу тільки інформувати вас всіх про хід лікування Владика, про його самопочуття, про його настрої. Може він сам зможе додавати свої думки й записи на сторінку. Або його мама.

Я не знаю чим ще я можу допомогти цій сильній духом хлопчикові. Не знаю. Якщо ви знаєте, підкажіть як ...

А поки підписуйтесь на сторінку всі, хто бажають Владу якнайшвидшого одужання. І репосту! Ваша моральна підтримка йому теж дуже-дуже потрібна, повірте!

Карта його Мами: Пудло-Щира О.Б – 5168 7574 2281 3255