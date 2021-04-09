15-річний підліток зґвалтував 2-річну дитину: страшний злочин на Дніпропетровщині

У селі Адамівка на Дніпропетровщині неповнолітній хлопець зґвалтував малолітню дівчинку. ЗМІ повідомляють, що вони певний час жили разом. Також пишуть, що підлітку – 15 років, а його жертві ледь виповнилося 2.

Інформацію про цей випадок у коментарі 24 каналу підтвердила поліція Дніпропетровщини. До правоохоронців звернулися 8 квітня та вже триває розслідування.

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Детальніше про інцидент

Місцеве ЗМІ "Інформатор" повідомляє, що до поліції звернулася 24-річна матір постраждалої дитини. Однак лише за кілька годин після того, як це трапилося. 8-класник кілька днів до цього жив у домі заявниці. Чому він не жив у себе вдома – невідомо.

Що відомо про зґвалтування

Інцидент трапився вночі, коли матір дитини була на кухні.

Вона почула, що дівчинка плаче та зайшла до кімнати.

Там вона побачила підлітка, який тримає в руках її доньку.

Хлопець сказав, що вона впала, тому він намагається її заспокоїти.

Що відбувалося далі

Коли матір побачила кров на тілі дитини та постільній білизні, почала кричати на хлопця. Через це він злякався та одразу втік. Повідомляють, що школяр побіг додому.

Що загрожує за таке порушення

Пізніше в розмові з поліцією, хлопчик зізнався, що зґвалтував дівчинку. Судмедексперти також підтвердили можливе зґвалтування.

Правоохоронці розповіли, що відкрили кримінальне провадження за статтею про зґвалтування. За нею школяру максимально загрожує від 7 до 12 років в'язниці.