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      Школяр Путін у Росії отримав найвищі бали з трьох предметів на Єдиному держіспиті: фото

      205 Читать новость на русском
      Олександр Путін
      Олександр Путін / Фото із соцмереж

      У Росії випускник-однофамілець президента Володимира Путіна отримав найвищі бали на Єдиному державному іспиті – аналогу ЗНО в Україні. Так, Олександр Путін склав іспити з математики, російської мови і фізики на 300 балів.

      У школі над хлопцем часто жартували через його прізвище. Водночас, він ним не надто хизувався. Путін є випускником гімназії із закритого міста Сіверськ Томської області. Про це росЗМІ розповіла директор навчального закладу Ірина Мірошникова.

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      За словами жінки, Путін завжди добре вчився і був відмінником, брав участь в олімпіадах з різних предметів.

      Хлопець дуже різносторонній: кандидат у майстри спорту (з поліатлону) і музикант,
      – зазначила вона.

      Надалі однофамілець-відмінник російського президента планує вступити в Московський фізико-технічний інститут.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #выпускной #school #весна #instagood #i

      Допис, поширений Путин Александр (@putinale2211)

       

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      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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