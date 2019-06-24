Школяр Путін у Росії отримав найвищі бали з трьох предметів на Єдиному держіспиті: фото

У Росії випускник-однофамілець президента Володимира Путіна отримав найвищі бали на Єдиному державному іспиті – аналогу ЗНО в Україні. Так, Олександр Путін склав іспити з математики, російської мови і фізики на 300 балів.

У школі над хлопцем часто жартували через його прізвище. Водночас, він ним не надто хизувався. Путін є випускником гімназії із закритого міста Сіверськ Томської області. Про це росЗМІ розповіла директор навчального закладу Ірина Мірошникова.

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За словами жінки, Путін завжди добре вчився і був відмінником, брав участь в олімпіадах з різних предметів.

Хлопець дуже різносторонній: кандидат у майстри спорту (з поліатлону) і музикант,

– зазначила вона.

Надалі однофамілець-відмінник російського президента планує вступити в Московський фізико-технічний інститут.