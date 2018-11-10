Школяр вистрілив собі у голову на Дніпропетровщині: що про це відомо

У Першотравенську Дніпропетровської області сталася моторошна трагедія – 16-річний учень місцевої школи пустив собі кулю в голову з переробленого стартового пістолета. Його мертвого у квартирі виявив батько.

Як повідомляє ТСН, перед інцидентом хлопець разом із друзями вийшов після уроків зі школи та вирушив додому.

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"Через дві години його із кульовим пораненням голови у квартирі знайшов батько. Попри зусилля лікарів, хлопець не вижив. Де школяр узяв зброю – поки невідомо. Місцеві не на камеру розповідають, що пістолет міг належати батьку хлопця, але в поліції цього поки що не підтверджують. Прощальної записки підліток не залишив, однак правоохоронці більше схиляються до версії, що це був не нещасний випадок, а самогубство", – мовиться у матеріалі.

За словами сусідів, підліток був тихим і привітним, а також єдиною дитиною у сім’ї.

"Родина, де трапилося горе, – благонадійна, а сам підліток любив спорт і не мав шкідливих звичок. Однак майже весь вільний час проводив за комп’ютером – грався та дивився аніме. Батько каже: не міг його від комп’ютера відірвати", – розповідають люди.

Однокласники загиблого, зі свого боку, переконують, що той був улюбленцем класу, нікому не відмовляв у допомозі, жодних конфліктів ні з ким не мав.

Крім того, у навчальному закладі не вірять у самогубство, а в комп’ютерні ігри підліток грав не більше за інших.

"Він був дослідником. Тобто з таких дітей найчастіше стають якісь вчені. Він дуже любив доглядати за квітами", – зазначила директорка школи, де він навчався.

Нагадаємо, нещодавно у місті Болград Одеської області 59-річний чоловік здійснив самоспалення та загинув. Інцидент стався на городі поблизу будинку, а тіло виявила його жінка.