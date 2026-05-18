Похорон хлопця відбувся у вівторок, 12 травня. Попрощатися з Владиславом прийшли родичі, сусіди, вчителі та знайомі родини – усі вони згадують його як добру, тиху й світлу дитину, повідомляє LVIV.MEDIA.

Що про Владислава кажуть рідні?

Рідні Владислава досі не можуть зрозуміти, чому жертвою нападу став саме він. За їхніми словами, у момент трагедії хлопець був не сам – поруч із ним перебував друг. Родина хотіла поспілкуватися з дитиною, аби відтворити події того дня, однак мати хлопця поки не дозволяє цього зробити.

Знаємо, що вони втікали... Загалом було три удари, один з них прямо в серце. Владик ще намагався бігти, але потім помер,

– розповів Андрій, чоловік сестри вбитого.

Мати загиблого хлопця, Мирослава, поділилася, що син був спокійною та доброю дитиною, яка ніколи не створювала проблем і була улюбленцем у родині.

За її словами, Владислав був надзвичайно чемним, а сама вона "ніколи навіть пальчиком його не торкнулась".

Я просто хочу, щоб цей хлопець (той, хто вбив Владислава, – 24 Канал) отримав найсуворішу міру покарання,

– додала жінка.

Відомо також, що першою про смерть Владислава дізналася його сестра Вероніка. Вона розповіла, що спочатку не могла повірити словам правоохоронців про смерть брата. Після цього родина одразу вирушила на вулицю Набережну – до берега Західного Бугу.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування обставин трагедії. У прокуратурі подробиць поки не розголошують, пояснюючи це таємницею слідства.