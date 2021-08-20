Підлітки вирішили це зняти на відео та оприлюднити в інстаграмі. Про інцидент повідомили 20 серпня, однак невідомо, коли саме це трапилося.

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Зізналася лише частково

Опублікувала в мережі фото "розваги" дівчина, яка була там з другом. Наразі про них відомо лише те, що вони двоє навчаються в школі Кам'янського №21.

Зловмисниця згодом заявила, що вони з другом прийшли на кладовище, коли хрести там вже були зламані. Але вона визнала, що підпалювала штучні квіти, які були на могилах.

Школярі руйнували кладовище домашніх улюбленців
Квіти на могилі, які підпалила школярка / Фото "Інформатора"

Противниця кладовищ

Слід зазначити, що зловмисниця не вибачалася за свій вчинок. натомість, вона розповіла, що є противнице кладовищ.

Таку позицію вона пояснила ти, що всі трупи краще не хоронити, а заповідати науці. Кримінальне провадження щодо цього інциденту не відкривали.

Інші події з підлітками

  • На площі поезії в Харкові 23 липня компанія підлітків напідпитку зсували лавки, а потім їх розмалювали. Потім вони ще й зламали контейнер для прибирання за собаками.
  • У Києві 11 серпня юнак вирішив перевірити наскільки міцний прокатний самокат Bolt. Він почав кидати його з висоти першого поверху. Усе це знімав на відео товариш грубіяна.
  • У місті Малин на Житомирщині підлітки накинулися та жорстоко побили чоловіка з інвалідністю. Згодом хулігани поплатилися за свій вчинок. Їх розшукали старші хлопці та змусили просити вибачення на колінах.