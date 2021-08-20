Школярі познущалися з кладовища домашніх улюбленців під Дніпром

У Кам'янському неподалік від Дніпра двоє школярів зруйнували кілька могил на кладовищі домашніх улюбленців. На деяких із них вони навіть підпалювали квіти.

Підлітки вирішили це зняти на відео та оприлюднити в інстаграмі. Про інцидент повідомили 20 серпня, однак невідомо, коли саме це трапилося.

Актуально Банда дітей розтрощила ігрові автомати на Одещині: відео хуліганства

Зізналася лише частково

Опублікувала в мережі фото "розваги" дівчина, яка була там з другом. Наразі про них відомо лише те, що вони двоє навчаються в школі Кам'янського №21.

Зловмисниця згодом заявила, що вони з другом прийшли на кладовище, коли хрести там вже були зламані. Але вона визнала, що підпалювала штучні квіти, які були на могилах.



Квіти на могилі, які підпалила школярка / Фото "Інформатора"

Противниця кладовищ

Слід зазначити, що зловмисниця не вибачалася за свій вчинок. натомість, вона розповіла, що є противнице кладовищ.

Таку позицію вона пояснила ти, що всі трупи краще не хоронити, а заповідати науці. Кримінальне провадження щодо цього інциденту не відкривали.

Інші події з підлітками