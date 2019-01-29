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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Школярі винайшли презервативи, які змінюють колір при виявленні інфекцій

      122 Читать новость на русском
      Презервативи, які змінюють колір
      Презервативи, які змінюють колір / rhconnect.wordpress.com

      Троє підлітків із Великобританії винайшли презервативи, що змінюють колір при виявленні інфекцій, які передаються статевим шляхом.

      На презервативі будуть антитіла, які взаємодіятимуть із антигенами інфекцій, які передаються статевим шляхом, змушуючи презерватив змінювати колір залежно від захворювання, пише BBC. 

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      Тобто, якщо презерватив піддавався впливу хламідії, він може світитися зеленим; жовтим – якщо це герпес; фіолетовим – якщо це вірус папіломи людини і синім – якщо сифіліс.

      підлітки, які придумали винахід
      Підлітки, які придумали винахід

      Однак, поки невідомо, чи презервативи реагуватимуть на наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом в усіх учасників статевого контакту.

      Винахід уже виграв головний приз TeenTech у Великобританії. Ним також зацікавилися багато компаній, що виробляють презервативи.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Великобританія Здорове життя Здоров'я Секс Наука
      Джерело: 24 Канал
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