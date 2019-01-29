Школярі винайшли презервативи, які змінюють колір при виявленні інфекцій

Троє підлітків із Великобританії винайшли презервативи, що змінюють колір при виявленні інфекцій, які передаються статевим шляхом.

На презервативі будуть антитіла, які взаємодіятимуть із антигенами інфекцій, які передаються статевим шляхом, змушуючи презерватив змінювати колір залежно від захворювання, пише BBC.

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Тобто, якщо презерватив піддавався впливу хламідії, він може світитися зеленим; жовтим – якщо це герпес; фіолетовим – якщо це вірус папіломи людини і синім – якщо сифіліс.



Підлітки, які придумали винахід

Однак, поки невідомо, чи презервативи реагуватимуть на наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом в усіх учасників статевого контакту.

Винахід уже виграв головний приз TeenTech у Великобританії. Ним також зацікавилися багато компаній, що виробляють презервативи.

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