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      Школярів змушують одягати георгіївські стрічки в окупованому Криму

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      У школах окупованого Сімферополя школярів змушують одягати георгіївські стрічки
      У школах окупованого Сімферополя школярів змушують одягати георгіївські стрічки / Ілюстративне фото

      У школах окупованого Сімферополя школярів у примусовому порядку виводять на лінійки та змушують одягати георгіївські стрічки. Зауважимо, що в Україні використання радянської та нацистської символіки заборонене законом.

      "Я своїй дитині заборонила це робити, після чого мені подзвонив класний керівник дитини і сказав, що директор школи змушує писати пояснення, чому в нашому класі діти вийшли на лінійку без стрічок, а деякі не вийшли зовсім", – розповіла "Громадському радіо" матір одного з учнів сімферопольської школи.

      Читайте також: Яке покарання загрожує за використання георгіївських стрічок: інфографіка

      Окрім того, директор школи запитував, чому матір заборонила своїй дитині виходити на лінійку, і чи таким чином не йде вона проти держави.

      В Україні з 2015 року діє закон про засудження комуністичного режиму та заборону пропаганди його символіки. До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.

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      Теги: Новини України 9 травня День Перемоги Декомунізація Новини Криму Анексія Криму Діти і неповнолітні Сімферополь Освіта
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