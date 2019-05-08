Школярів змушують одягати георгіївські стрічки в окупованому Криму

У школах окупованого Сімферополя школярів у примусовому порядку виводять на лінійки та змушують одягати георгіївські стрічки. Зауважимо, що в Україні використання радянської та нацистської символіки заборонене законом.

"Я своїй дитині заборонила це робити, після чого мені подзвонив класний керівник дитини і сказав, що директор школи змушує писати пояснення, чому в нашому класі діти вийшли на лінійку без стрічок, а деякі не вийшли зовсім", – розповіла "Громадському радіо" матір одного з учнів сімферопольської школи.

Читайте також: Яке покарання загрожує за використання георгіївських стрічок: інфографіка

Окрім того, директор школи запитував, чому матір заборонила своїй дитині виходити на лінійку, і чи таким чином не йде вона проти держави.

В Україні з 2015 року діє закон про засудження комуністичного режиму та заборону пропаганди його символіки. До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.