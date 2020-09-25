У Кривому Розі 12-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки. Поряд з місцем трагедії знайшли шкільний зошит з української мови, у якому були низькі оцінки .

Після падіння з вікна дванадцятого поверху дівчинка отримала травми, несумісні з життям, повідомляє "ТСН".

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Що розповіли друзі загиблої

Друзі розповідають, що хоча загибла була відмінницею, проблеми з батьками мала саме через успіхи у навчанні. Подруга школярки зізналася, що та нібито скаржилася: її весь час заставляють вчитися.

Що кажуть у школі

Вчителі розповіли, що по собі дівчинка залишила тільки хороші спогади.

В усьому була прикладом для інших у класі. Нам дуже прикро, що стався такий трагічний випадок. Я навіть не можу підібрати слів, для того, щоб якимось чином заспокоїти вчителів і саму себе,

– розповіла директорка школи-ліцею № 35 Раїса Лисенко.

За словами директорки, тиску з боку вчителів чи однокласників на загиблу не було. Дівчинка вирізнялася життєрадісним та веселим характером і мала багато друзів.

Коментар Шкарлета

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет прокоментував трагедію під час брифінгу 25 вересня, повідомляє 24 канал.

Він заявив, що за даними поліції, булінг у школі щодо загиблої не підтвердився.

Ніяких поганих оцінок, цькувань чи агресії з боку однолітків дівчинка не мала,

– заявив Шкарлет.

Що каже поліція

У поліції розповіли, що смерть школярки зареєстрували за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".