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Школярка взяла на випускний картонного Денні Де Віто та отримала від нього відповідь

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Еллісон Клосс і картонний Денні Де Віто
Еллісон Клосс і картонний Денні Де Віто / www.foxnews.com

17-річна американська школярка Еллісон Клосс вирішила не чекати запрошення від однокласників на випускний, тому замовила в інтернет-магазині картонного актора – 73-річного Денні Де Віто і весело з ним розважилась.

Про це повідомляють на FoxNews.

Після пошуків достойного кавалера на випускний вечір вона відійшла від традицій і замовила на Amazon фігуру Денні Де Віто. За 100 доларів їй надіслали зображення зірки на картоні візок, щоб його возити.

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Хоч матір випускниці була налаштована скептично проти цієї ідеї, але на балу Еллісон здивувала всіх – з картонним актором з краваткою на шиї вона багато танцювала та веселилась, а до них із захватом підходили фотографувати друзі та гості вечора. 


Еллісон Клосс і картонний Денні Де Віто


Еллісон Клосс і картонний Денні Де Віто

Але здивуванню не було меж, коли знаменитий Денні Де Віто побачив це в мережі і через три тижні у відповідь створив власний картонний варіант, на якому красувалась 17-річна Еллісон Клосс. З нею він пішов до бару і також сфотографувався.


73-річний Денні Де Віто і картонна Еллісон Клосс 

Теги: LifeStyle Кіно Курйозні новини Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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