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      Школярка з Черкащини опанувала 15 музичних інструментів: видовищне відео

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      Тринадцятирічна школярка із Черкащини Вероніка Швед вміє грати на 15 музичних інструментах. Музикою вона захопилася у третьому класі, і вже зараз встигла підкорити місцеву сцену.

      Спочатку школярка почала із фортепіано. Через рік наважилась взятися за інший інструмент. А далі вони почали змінюватися один за одним.

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      Наприклад, з саксофоном дівчина працює рік, але вже встигла підкорити місцеву сцену. 

      Тут такий варіант, що треба давати їй все краще і потужніше, адже вона до цього прагне,
      – розповів керівник Тальнівського аматорського духового оркестру Володимир Таран.

      вероніка швед
      Вероніка Швед вже встигла підкорити місцеву сцену

      Та саксофон – не єдине захоплення Вероніки. Двічі на тиждень у музичній школі школярка навчається грі на фортепіано.

      З нею легко працювати, бо вона конкретно знає, чого хоче,
      – підкреслила викладачка по класу фортепіано Тамара Вильгун. 

      вероніка швед
      Вероніка встигла опанувати 15 інструментів

      З того часу, коли Вероніка захопилася музикою, її кімната перетворилась на справжню студію. Вдома школярка виконує сучасні хіти. За словами її мами, вона часто сама обирає, яку мелодію грати і на якому інструменті – експерисментує. Те, що Вероніка пов'яже своє майбутнє з музикою – ні в кого не викликає сумніву, а от який інструмент стане головним, каже – ще не визначилась.

      Я займаюсь музикою, бо я хочу самореалізуватися, мені це подобається. Я вже брала участь у конкурсах з гри на різних інструментах: фортепіано, акордеон, саксофона, гарможка,
      – поділилася планами на майбутнє Вероніка Швед.

      Вероніка жартує, що 15 інструментів – це ще не кінець. Тим більше, що опанувати кожен наступний інструмент стає тільки легше. 

      Музична студія у Вероніки вдома

      Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Музика Новини Черкас
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