Школярка з Черкащини опанувала 15 музичних інструментів: видовищне відео

Тринадцятирічна школярка із Черкащини Вероніка Швед вміє грати на 15 музичних інструментах. Музикою вона захопилася у третьому класі, і вже зараз встигла підкорити місцеву сцену.

Спочатку школярка почала із фортепіано. Через рік наважилась взятися за інший інструмент. А далі вони почали змінюватися один за одним.

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Наприклад, з саксофоном дівчина працює рік, але вже встигла підкорити місцеву сцену.

Тут такий варіант, що треба давати їй все краще і потужніше, адже вона до цього прагне,

– розповів керівник Тальнівського аматорського духового оркестру Володимир Таран.



Вероніка Швед вже встигла підкорити місцеву сцену

Та саксофон – не єдине захоплення Вероніки. Двічі на тиждень у музичній школі школярка навчається грі на фортепіано.

З нею легко працювати, бо вона конкретно знає, чого хоче,

– підкреслила викладачка по класу фортепіано Тамара Вильгун.



Вероніка встигла опанувати 15 інструментів

З того часу, коли Вероніка захопилася музикою, її кімната перетворилась на справжню студію. Вдома школярка виконує сучасні хіти. За словами її мами, вона часто сама обирає, яку мелодію грати і на якому інструменті – експерисментує. Те, що Вероніка пов'яже своє майбутнє з музикою – ні в кого не викликає сумніву, а от який інструмент стане головним, каже – ще не визначилась.

Я займаюсь музикою, бо я хочу самореалізуватися, мені це подобається. Я вже брала участь у конкурсах з гри на різних інструментах: фортепіано, акордеон, саксофона, гарможка,

– поділилася планами на майбутнє Вероніка Швед.

Вероніка жартує, що 15 інструментів – це ще не кінець. Тим більше, що опанувати кожен наступний інструмент стає тільки легше.

Музична студія у Вероніки вдома