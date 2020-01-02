Школярка з Черкащини опанувала 15 музичних інструментів: видовищне відео
Тринадцятирічна школярка із Черкащини Вероніка Швед вміє грати на 15 музичних інструментах. Музикою вона захопилася у третьому класі, і вже зараз встигла підкорити місцеву сцену.
Спочатку школярка почала із фортепіано. Через рік наважилась взятися за інший інструмент. А далі вони почали змінюватися один за одним.
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Наприклад, з саксофоном дівчина працює рік, але вже встигла підкорити місцеву сцену.
Тут такий варіант, що треба давати їй все краще і потужніше, адже вона до цього прагне,
– розповів керівник Тальнівського аматорського духового оркестру Володимир Таран.
Вероніка Швед вже встигла підкорити місцеву сцену
Та саксофон – не єдине захоплення Вероніки. Двічі на тиждень у музичній школі школярка навчається грі на фортепіано.
З нею легко працювати, бо вона конкретно знає, чого хоче,
– підкреслила викладачка по класу фортепіано Тамара Вильгун.
Вероніка встигла опанувати 15 інструментів
З того часу, коли Вероніка захопилася музикою, її кімната перетворилась на справжню студію. Вдома школярка виконує сучасні хіти. За словами її мами, вона часто сама обирає, яку мелодію грати і на якому інструменті – експерисментує. Те, що Вероніка пов'яже своє майбутнє з музикою – ні в кого не викликає сумніву, а от який інструмент стане головним, каже – ще не визначилась.
Я займаюсь музикою, бо я хочу самореалізуватися, мені це подобається. Я вже брала участь у конкурсах з гри на різних інструментах: фортепіано, акордеон, саксофона, гарможка,
– поділилася планами на майбутнє Вероніка Швед.
Вероніка жартує, що 15 інструментів – це ще не кінець. Тим більше, що опанувати кожен наступний інструмент стає тільки легше.
Музична студія у Вероніки вдома
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