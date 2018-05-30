Школярка зі Львова підкорила Америку своїм медичним винаходом

Винахід юної школярки, яка завоювала 2 нагороди на американському конкурсі, – комп'ютерна програма, яка за лічені секунди може показати, що не так із тими, хто має серцево-судинні захворювання.

Для львів'янки Соломії це перший науковий стартап, пов'язаний зі штучним інтелектом і нейромережами. Його два тижні тому дівчина презентувала на міжнародному конкурсі школярів-науковців у Сполучених Штатах.

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"Я планую реалізувати це у вигляді мобільного додатку, який дозволить лікарям або пацієнтам в екстремальних умовах отримувати аналіз електрокардіограми", – розповіла винахідниця і призерка міжнародного конкурсу Соломія Леньо.

У змаганні брали участь понад 2,5 тисячі учасників з сімдесяти країн світу. Їх роботи оцінювали 130 докторІв і професорів, а також шість нобелівських лауреатів. У результаті Соломія отримала грошовий сертифікат від Української малої академії наук та медаль і грант від короля Саудівської Аравії.



Переможниця з України та команда

Тим часом батьки дівчинки пригадують: інформацію до розробки винаходу Соломія самостійно збирала впродовж двох місяців. У школі, де навчалася Соломія, кажуть: останні два роки вона завжди була призеркою всеукраїнських комп'ютерних олімпіад. І це – не повний перелік досягнень їхньої випускниці.

Сама ж Соломія вже визначилася, де здобуватиме фах програміста. Хоче вступити на факультет комп'ютерних наук католицького університету.