Шквал десятків мільйонів кібератак звалився на Еквадор після позбавлення Ассанжа притулку

Більш ніж 40 мільйонів кібератак зареєстровано у Еквадорі після того, як влада країни прийняла рішення позбавити засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа притулку.

Міністерство телекомунікацій та з питань інформаційного суспільства Еквадору повідомило про це у понеділок, 15 квітня.

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Атак на Еквадор було стільки, що у другій половині дня 11 квітня ми зрушили з 51 на 31 місце в рейтингу країн за кількістю кібератак,

– заявив заступника міністра з телекомунікацій Патрісіо Реаль.

За його даними, атакам хакерів піддалися в тому числі МЗС, Центральний банк країни, адміністрація президента, МВС, а також низка інших відомств та інститутів.

Чиновник зауважив, що багато країн запропонували Еквадору сприяння у протидії атакам. Однак у міністерстві заявили, що рівень комп'ютерного захисту країни достатній, аби самостійно боротися з цією проблемою.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи і викривають матеріали різних світових лідерів.

11 квітня поліція Лондона арештувала його у будівлі дипустанови. На території посольства Еквадору у Лондоні Джуліан Ассанж провів майже 7 років. Приводом для затримання стало нібито порушення Ассанжем умов звільнення під заставу у 2012 році.

Засновник WikiLeaks побоюється, що в разі видачі США йому може загрожувати до 35 років в'язниці або й страта, проте у Мін'юсті США зауважили, що йому може загрожувати позбавлення волі терміном на п'ять років за хакерську діяльність.

Що відомо про звинувачення проти Джуліана Ассанжа

Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.



Джуліан Асаанж жив у посольстві Еквадору

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Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими. У 2017 році відкрита проти нього в Швеції справа була закрита, однак Великобританія наполягає на тому, що Ассанж повинен бути арештований через неявку в суд в Лондоні.

Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні .

Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.