Шлях самознищення: Демі Мур виступила з емоційною промовою про труднощі у кар'єрі

Голлівудська акторка Демі Мур стала спеціальною гостею церемонії нагород, заснованої благодійним центром Peggy Albrecht Friendly House, де вона отримала премію "Жінка року" і виступила з емоційною промовою про труднощі, з якими зіткнулася в роботі.

Про це пише видання Daily Mail. Демі зізналася, що на початку кар'єри вони не відчувала себе успішною і корисною, що швидко привело її до кризи.

Читайте також: Демі Мур зробила перший допис в Instagram: про що написала акторка

У нашому житті є визначальні моменти, вони формують нас і напрямок, в якому ми рухаємося у житті. І на початку своєї кар'єри я йшла шляхом самознищення. Незалежно від того, які успіхи у мене були, я ніколи не відчувала себе досить добре. Я не відчувала себе корисною,

– зазначила Мур.

За словами зірки, тоді їй допомогли двоє людей (їхніх імен Демі не назвала), яких вона ледь знала. Вони поставили їй ультиматум і дали шанс "змінити весь хід життя".

"У момент своєї особистої боротьби я звернулася до мудрого вчителя і висловила страх, що недостатньо хороша. На що вона мені сказала: "Вам завжди буде здаватися, що ви недостатньо успішні. Але ви можете знати собі ціну", – додала акторка.



Демі Мур / Getty

До слова, на захід Демі Мур одягнула бордовий костюм в стилі oversize з колекції Calvin Klein. Акторка доповнила образ геометричним дзеркальним клатчем і яскравими босоніжками на підборах.



Демі Мур / Getty