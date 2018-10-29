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      Шлях самознищення: Демі Мур виступила з емоційною промовою про труднощі у кар'єрі

      630 Читать новость на русском
      Демі Мур
      Демі Мур / GettyImages

      Голлівудська акторка Демі Мур стала спеціальною гостею церемонії нагород, заснованої благодійним центром Peggy Albrecht Friendly House, де вона отримала премію "Жінка року" і виступила з емоційною промовою про труднощі, з якими зіткнулася в роботі.

      Про це пише видання Daily Mail. Демі зізналася, що на початку кар'єри вони не відчувала себе успішною і корисною, що швидко привело її до кризи.

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      У нашому житті є визначальні моменти, вони формують нас і напрямок, в якому ми рухаємося у житті. І на початку своєї кар'єри я йшла шляхом самознищення. Незалежно від того, які успіхи у мене були, я ніколи не відчувала себе досить добре. Я не відчувала себе корисною,
      – зазначила Мур.

      За словами зірки, тоді їй допомогли двоє людей (їхніх імен Демі не назвала), яких вона ледь знала. Вони поставили їй ультиматум і дали шанс "змінити весь хід життя".

      "У момент своєї особистої боротьби я звернулася до мудрого вчителя і висловила страх, що недостатньо хороша. На що вона мені сказала: "Вам завжди буде здаватися, що ви недостатньо успішні. Але ви можете знати собі ціну", – додала акторка.


      Демі Мур / Getty

      До слова, на захід Демі Мур одягнула бордовий костюм в стилі oversize з колекції Calvin Klein. Акторка доповнила образ геометричним дзеркальним клатчем і яскравими босоніжками на підборах. 


      Демі Мур / Getty

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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