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      Шлях уряду – це шлях банкрутства держави і банкрутства української людини, – Березюк

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      Олег Березюк
      Олег Березюк / samopomich.ua

      Політика чинної влади вже має свої "результати".

      Про це заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, йдеться на сайті партії.

      "Олігархічна влада в Україні має свою природу, попри слова, якими вона прикриває її. І сьогоднішня політика уряду і чинної влади проявляється в макроекономічних показниках держави. Як виявляється, внаслідок цього "успіху" управління державою, ВВП зменшується з 3.8% до 2.8%".

      На думку нардепа, це ознака того, що реальний сектор економіки зупиняється. А цей "успіх" влади тримається винятково на торгівлі і, до речі, винятково на імпорті. Тому що торговельний баланс країни в дефіциті 62%. Березюк звертає увагу, що імпорт з Росії збільшився на 21% за аналогічний період минулого року: "Ми там купуємо навіть вату. Ось "успіхи" чинної влади в економіці".

      Як цей уряд вирішив рятуватися від того, що пограбував бюджети країни, за яку він відповідає? Виявляється, кишенями людей.

      Березюк наголошує на цих діях влади: "Це грабунок міст. Не виплачуються субвенції на освіту і медицину; роздрібний тариф на паливні матеріали; різниця тарифів (комунальних). Мало того, місцеві бюджети фізично грабують".

      Також уряд заліз в кишені підприємців. Олег Березюк заявляє: "Саме в цьому бюджеті уряд планує підвищити податки для підприємців – Єдиний соціальний внесок – і вирішити за рахунок підприємців свої проблеми. Що зроблять підприємці? Вони підуть у тінь або закриються, бо не зможуть функціонувати. І економіка ще більше загальмує свій розвиток".

      Також уряд "не оминув" і кишені звичайних людей, підвищуючи тарифи. На запитання "чому?", Березюк пояснює: "Тому що нічого не зробив для створення якісних ринкових умов. А це: збільшення видобутку власного газу, енергоефективні технології, "теплі кредити", які могли би реально, а не бутафорно знизити тарифи".

      Лідер фракції "Самопоміч" закликає протистояти цій ганебній політиці влади:

      "Не здаватися мерам! Не мовчіть, а протестуйте проти пограбування бюджетів міст. Не здаватися підприємцям! Не можна підвищувати ЄСВ! І, беззастережно, не здаватися людям. Не дати пограбувати себе. Це сьогодні і задача парламенту: під час голосування за бюджет показати уряду, що його шлях – це шлях банкрутства держави і банкрутства української людини".

      Теги: Новини політики Гроші Олег Березюк Самопоміч ВВП Бюджет
      Джерело: 24 Канал
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