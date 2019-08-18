Шляхом махінацій на ProZorro чиновниця завдала збитків на 700 000 гривень: у чому суть схеми

Одній із заступниць міського голови Житомира, начальниці управління з доступом до бюджетних грошей, повідомили про підозру. Слідчі виявили, що чиновниця своїми діями завдала збитків державі на 700 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили: підозрювана чиновниця уклала з переможцем публічних закупівель (ProZorro) заздалегідь збитковий тендер. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Певна комерційна структура під час здійснення тендеру запропонувала ціну лота з однаковими технічними характеристиками значно вищу за пропозиції інших учасників. Попри це договір уклали саме з цією комерційною структурою.

Таким чином, як пояснили у поліції, заступниця міського голови у процесі конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів. А це призвело до збитків бюджету на суму у понад 700 тисяч гривень.

Тепер чиновницю звинувачують у службовій недбалості. Стаття Кримінального кодексу України щодо такого правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Звісно, у разі відповідного рішення суду та визнання винною, чиновниця може заплатити й штраф: від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів (від 4 тисяч 250 до 12 тисяч 750 гривень).

Інших деталей справи поліція не повідомила – поки триває слідство. Тим часом на сайті Житомирської міськради можна побачити інформацію, що у міського голови є чотири заступники, серед яких жінок – дві.