Шляху назад немає, – митрополит Франції про надання Томосу українській церкві

Вселенський патріархат вже не має шляху назад у питанні надання Українській православній церкві автокефалії.

Таку думку висловив православний митрополит Франції Еммануїл, який теж бере участь в ухваленні рішення про надання Києву Томосу про автокефалію, передає The Washington Post.

Читайте також: Як буде надаватися Томос українській церкві: заява Порошенка

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з ієрархами церков повторив, що рішення Вселенського патріархату прийнято і ми не збираємося від нього відступати. Тому ми будемо слідувати цьому рішенню, ми займаємося його імплементацією,

– зазначив митрополит Еммануїл.

Водночас він додав, що процес видачі Томосу про автокефалію православної церкви в Україні ще не завершений. "Томос, який є рішенням в питанні, зараз на фінальній стадії імплементації. Але у нас ще є робота, яку потрібно завершити. Тому саме цим Вселенський патріархат наразі і займається", – зауважив французький митрополит.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату. Через два дні, 2 вересня, на Архієрейському соборі у Стамбулі єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.