Шлюб Сінді Кроуфорд під загрозою, – ЗМІ

Американська супермодель Сінді Кроуфорд із родиною відправилася до Маямі. Однак, за інформацією ЗМІ, Сінді та чоловік Ренді Гербер цією поїздкою намагаються врятувати свій майже 20-річний шлюб, який на межі краху.

Про це пише таблоїд Radar Online.

"Вони полетіли в Маямі-Біч із дітьми, аби залатати свої стосунки і повернути все як було. Сінді та Ренді хочуть, щоби це спрацювало, і знову зібратися родиною - це додаткова допомога", – розповів співрозмовник.

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Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 14 Лют 2018 р. о 9:17 PST

За словами джерела, причиною негараздів в стосунках Сінді та Ренді став їхній 18-річний син Преслі. На відміну від його 16-річної сестри Кайї, хлопець наразі не може похвалитися великими успіхами в своїй модельній кар'єрі. Тому батько вважає, що юнаку варто пошукати себе в чомусь іншому, однак Сінді вважає, що у Преслі все попереду і він повинен продовжувати.

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"Сінді застрягла у рутині – діти, дім, усі їхні проблеми, і вона вихлюпує все це на Ренді, а він реагує, віддаляючись і перестає спілкуватися. Але вони справді одне одного люблять, тож вони вчаться робити компроміси", – розказав співрозмовник видання.

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 20 Січ 2018 р. о 2:00 PST

Але таблоїди не виключають у подружньої зради. Radar Online зазначає, що Гербер володіє низкою розважальних закладів і на нього в 2009-му році подавали в суд за домагання.

"Сінді так довго трималася, вона не хоче тепер здаватися. Вона не з тих, хто кидає те, за що взялася", – додав інформатор.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд одружилася з Ренді Гербером у травні 1998 року. У пари є двоє дітей: син Преслі (народився 2 липня 1999 року) і Кайя (народилася 3 вересня 2001 року).