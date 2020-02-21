Шматки Дегтярівського моста обвалилися на машину у Києві: фото

Шматки Дегтярівського шляхопроводу впали на машину, що їхала внизу по вулиці Олени Теліги. У автомобіля розбито вітрове скло і пошкоджений капот.

Під час оформлення аварії поліцейські перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор. Про це повідомляє "ТСН".

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У джипа розбите переднє скло, істотно пошкоджений капот. Каміння також впали на дах автомобіля.

Частини мосту обвалилися на машину у Києві / Фото "ТСН"

Відзначимо, що у травні 2019 року у Києві на автівку обвалився міст неподалік від станції метро "Осокорки".