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      Шматки Дегтярівського моста обвалилися на машину у Києві: фото

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      Розбите скло машини під Дегтярівським мостом / tsn.ua

      Шматки Дегтярівського шляхопроводу впали на машину, що їхала внизу по вулиці Олени Теліги. У автомобіля розбито вітрове скло і пошкоджений капот.

      Під час оформлення аварії поліцейські перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор. Про це повідомляє "ТСН".

      До теми: Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту

      У джипа розбите переднє скло, істотно пошкоджений капот. Каміння також впали на дах автомобіля.

      Частини мосту обвалилися на машину у Києві / Фото "ТСН"

      Відзначимо, що у травні 2019 року у Києві на автівку обвалився міст неподалік від станції метро "Осокорки".

      Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Шулявський міст Міст Кличка Аварії та ДТП Новини Києва Новини України Новини політики
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