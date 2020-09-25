Шмигаль: для розслідування авіакатастрофи на Харківщині створять спецкомісію
В Україні створять спеціальну комісію для розслідування обставин та причин падіння літака біля Чугуєва, в якому загинули курсанти. Очолить комісію віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.
Комісію створять за дорученням президента. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео
Також до складу комісії увійдуть:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
- міністр оборони Андрій Таран,
- голова ДСНС Микола Чечоткін,
- голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер
- інші посадовці.
Крім того, Шмигаль висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Падіння літака на Харківщині: що відомо
- Ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва, що на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 28 людей: 5 членів екіпажу та курсанти.
- На жаль, 25 людей загинули.
- Пожежу на місці аварії ліквідували.