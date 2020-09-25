В Україні створять спеціальну комісію для розслідування обставин та причин падіння літака біля Чугуєва, в якому загинули курсанти. Очолить комісію віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

Комісію створять за дорученням президента. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео Також до складу комісії увійдуть: Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,

міністр оборони Андрій Таран,

голова ДСНС Микола Чечоткін,

голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер

інші посадовці. Крім того, Шмигаль висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Падіння літака на Харківщині: що відомо Ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва, що на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 28 людей: 5 членів екіпажу та курсанти.

На жаль, 25 людей загинули.

Пожежу на місці аварії ліквідували.