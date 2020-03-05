Падіння світових ринків через коронавірус: де Україна буде брати гроші

Через епідемію коронавірусу світові фінансові ринки почали закриватися, а тим часом у Кабінеті Міністрів України майже відсутній економічний блок, за винятком Міністерства фінансів. Втім новопризначений прем'єр запевняє, що в України є дуже великі внутрішні ринки, які досі працюють.

Про це Шмигаль заявив у ході дискусії з депутаткою від "Голосу" Юлією Клименко в ефірі проєкту "Право на владу".

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Народна обраниця підкреслила, що через закриття фінансових ринків сусідня Білорусь не змогла розмістити власні облігації державної позики.

Скажіть, будь ласка, де ви будете брати гроші для того, щоб покривати медичну і освітню реформу, платити людям пенсії? Де ви візьмете гроші, якщо їх немає? Світові ринки закриваються. Не тому, що Україна погана чи ви поганий, а тому що коронвірус накриває усе,

– заявила Юлія Клименко.

У відповідь Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що велика і сильна країна Україна зможе послуговувати внутрішнім ринком.

"У нас може і буде зовнішнє замовлення, над яким ми будемо працювати. Те, що ринки закрилися сьогодні, не означає, що вони не відкриються через тиждень. Коронавірус і дирки у бюджеті – це виклики, які необхідно подолати. Але над цим потрібно працювати, а не просто розводити руками. Ми будемо працювати", – пояснив глава уряду.

Що відомо про падіння ринків у зв'язку з коронавірусом?Світові фінансові ринки вже кілька тижнів поспіль продовжують своє різке падіння, спричинене епідемією коронавірусу. Так, наприклад, втрати фондового ринку в останній тиждень лютого становили 5 трильйонів доларів. Усе через паніку, спричинену поширенням епідемії.