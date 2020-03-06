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      Шмигаль про ціни на тепло: Протягом січня та лютого тарифи було знижено на 5 – 31%

      -
      Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну

      Питання тарифів передусім залежить від місцевих органів влади. Щоправда, українському уряду все ж вдалося знизити тарифи на тепло і в січні, і в лютому.

      Таку заяву зробив український прем’єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді. За його словами, в 143 українських населених пунктах протягом січня та лютого тарифи на тепло було знижено на 5 – 31%. Але це стосується лише того тепла, яке утворюється шляхом спалення природного газу.

      Радимо ознайомитися! У яких містах України найвищі тарифи за комуналку: цифри

      "Працюємо з місцевими органами влади. Було ухвалено постанову Кабінету міністрів, як дала їм змогу знижувати та регулювати тариф на тепло залежно від зменшення ціни на природній газ – хтось цим скористався, хтось ні", – підкреслив очільник Кабміну.

      Шмигаль наголосив, що ціни майже вирівнялись. Тобто розрив у 2 і більше разів між цінами на тепло зменшився та став практично мінімальним.

      Однакові тарифи залежать від стану мереж і самого обладнання, однак сама диференціація стала збалансованішою завдяки діям і уряду, і місцевого самоврядування,
      – підсумував Шмигаль.

      Що відомо про нову постанову Кабміну щодо газу

      24 січня уряд обмежив ціну газу для населення та теплокомуненерго вартістю палива на нідерландському газовому хабі ТТF. Ціна може змінюватися – збільшуватися або зменшуватися. Все залежить від ринкової ситуації, балансу попиту і пропозиції, погодних умов.

      Затверджений підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року. З 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

      Зверніть увагу! У "Нафтогазі" анонсували зниження цін на газ для промисловості. З 1 березня для цієї категорії споживачів газ стане дешевшим майже на 15%. Мінімальна ціна становитиме 3 тисячі 981 гривню за тисячу кубометрів, максимальна – 4 тисячі 606 гривень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Опалювальний сезон Денис Шмигаль Новини України Комунальні послуги Тарифи Кабінет Міністрів України Новини політики
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