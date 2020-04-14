Шмигаль про зміни до бюджету: Зростання економіки вдасться відновити ще в 2020 році

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що вже у другій половині 2020 року вдасться відновити зростання української економіки. У підсумку це дасть змогу повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей.

Так очільник уряду прокоментував кілька важливих кроків, які вдалося зробити українській владі. Мовиться про внесення змін до бюджет та створення Фонду боротьби з коронавірусом.

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Рада підтримала зміни до бюджету

За словами Шмигаля, завдяки ухваленій версії змін до Держбюджету українській владі вдалося повернути видатки багатьох програм. Зокрема, це стосується фінансування регіонів, культури та освіти.

Важливо пам’ятати, що бюджетні кошти — це кошти українських платників податків. Сьогодні наші громадяни своїм прикладом показують, які пріоритети треба реалізовувати вже зараз,

– підкреслив він.

Прем’єр розповів, на які галузі слід звернути увагу передусім і що вдалося зробити владі:

Підтримка лікарів і закупівля медичного обладнання.

Тепер видатки МОЗ збільшено на 16,4 мільярда гривень. Разом із іншими видатками, фінансування медицини зросте фактично у 1,5 рази.

Піклування про пенсіонерів і вразливі верстви населення.

Для цього видатки Пенсійного фонду збільшили на 29,7 мільярда гривень.

Підтримка людей, які втратили дохід через коронакризу.

У бюджеті влада передбачила виплати з безробіття та програми підтримки малого бізнесу. Видатки Міністерства соціальної політики зросли на 19,5 мільярда гривень.

Створення Фонду боротьби з COVID-19

Також зміни до Держбюджету передбачають створення Фонду боротьби з коронавірусом. Шмигаль зауважив, що кошти з нього буде спрямовано на:

закупівлю медичних товарів,

додаткові виплати медикам,

надання грошової допомоги малозахищеним категоріям населення.

Водночас у Фонді закладено можливість відновлення видатків на програми, яких торкнулося скорочення у змінах до бюджету.

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Ми віримо, що спільними зусиллями президента, Кабміну та Верховної Ради вже у другій половині року зростання економіки вдасться відновити, і це дасть змогу повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей,

– підсумував Шмигаль.

За словами нардепа від "Слуги народу" Василя Мокана, після карантину Кабінет Міністрів планує повторно переглянути Державний бюджет. Зокрема, уряд розраховує зекономити гроші Фонду боротьби з коронавірусом.

Мокан додав. що нині відбувається така собі уніфікація, коли усі засоби збирають в один фонд. Її метою є ведення ефективної боротьби з коронавірусом.