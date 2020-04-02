Шмигаль зустрівся з послом ЄС: як Україна разом із Європою боротимуться з COVID-19
Україна та Європейський Союз виступають єдиним фронтом у боротьбі з пандемією коронавірусу та його наслідками. Так, Євросоюз надасть Україні 80 мільйонів євро допомоги для боротьби з COVID-19. Тим часом Україна у майбутньому може постачати до Європи медичний спирт.
Про спільну боротьбу з коронавірусом та координацію дій прем’єр-міністр Денис Шмигаль поговорив із послом ЄС в Україні Матті Маасіком. Про це мовиться на сайті уряду.
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Так, Денис Шмигаль подякував Маасіку за пакет допомоги у розмірі 80 мільйонів євро, які Україні надає Євросоюз. За його словами, це дасть змогу підтримати українську систему охорони здоров’я та економіку.
Вдячний послу ЄС в Україні за потужну підтримку. Зі свого боку, Україна також готова підтримати ЄС. Україна – один з найбільших світових виробників медичного спирту. Зараз наші заводи працюють на повну потужність, і коли буде забезпечено внутрішній ринок, ми готові надавати цей ресурс для допомоги іншим країнам,
– наголосив глава уряду.
Він також окремо зазначив: це питання вже узгоджене з президентом Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі також йшлося про те, що Україні та ЄС потрібно об'єднати координацію гуманітарної і міжнародної технічної допомоги.
Зокрема, на базі комісії з техногенної безпеки домовилися створити організаційний штаб, який визначить алгоритм подальшої роботи з міжнародними партнерами.
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"Запевнив наших європейських партнерів, що Уряд України буде продовжувати реформи. Вдячний Європейському Союзу за політичну підтримку", – додав Шмигаль.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки зараження коронавірусом. Померли 20 людей, одужали – 13.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- Окрім того, 1 квітня уряд ввів суворіші карантинні обмеження для населення. Серед них – суворий масковий режим, заборона на відвідини парків і зон відпочинку (є виключення), переміщення групою осіб тощо.
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