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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Шмоток – мільйон, а вдягти нічого, – експерт про шопінг під час знижок

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Експерт розповів про шопінг під час знижок
Експерт розповів про шопінг під час знижок / GettyImages

Fashion-менеджер Вадим Медведєв розповів, що розпродаж дає можливість по-новому поглянути на свій гардероб і нарешті зрозуміти чому, коли багато одягу, немає що вдягти.

Про це повідомляє "Новое время".

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Що може об'єднати нас? Красивих, злих, успішних, чесних, добрих, корупціонерів і розкаяних, блогерів і рокерів, втомлених хіпстерів і працівників глянцю? Тільки розпродаж,
– зазначає Медвєдєв.

Так, цифри мінус 50%, 60% - 70% можуть володіти чудодійною силою на покупців. Проте часто ми можемо купити річ про "всяк випадок", а потім передаровуємо друзям і колегам на свята. І це, звісно, економно.

У чому резон таких "сейлів", на думку експерта:

  • Ми купуємо сукню на пару розмірів менше, але за сущі копійки.
  • Купуємо краватки неймовірних відтінків, тільки тому, що третю отримуємо безкоштовно.
  • Ми викочуємося з бутиків з такою кількістю взуття на підборах. Нехай ми раніше таке не носили, але магія підошви і вкрадливий шепіт продавця-консультанта: "Ми ніколи не робили знижку на це. Тільки сьогодні, тільки зараз і тільки для вас, ми даємо вам мінус триста відсотків".
  • Ми купуємо майки і теніски диявольських кольорів, з такими шизофренічними принтами, що ілюстратор Божественної комедії Данте спалив би свою студію і подався на роботу арт-директором в жіночий глянець.
  • Ми беремо костюм на розмір більше тільки тому, що знаємо Володьку – золоті руки, який за абсолютно прийнятні гроші піджене цей мішок під нашу фігуру. І начхати, що костюм брудно-смарагдового кольору.
  • Ми купуємо таку кількість браслетів, кулонів і підвісок, що під час проходу через металодетектори в аеропортах нашої батьківщини ми просимо за нами не займати.

знижки
Знижки -70%, за словами експерта, володіють чудодійною силою / GettyImages

Медведєв додав, що люди радіють, як діти, що за ті самі гроші отримують в два, а то і в три рази більше різного барахла.

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"Ми віддаємо належне себе за економію і з незрозумілою гордістю ділимося цим зі своїми колегами. І ось ми вже практично на вершині фінансового добробуту – сімейний бюджет збережений, домашні щасливі і веселі, а гардероб заповнений до наступного сейлу" – пише експерт.

Теги: Гроші LifeStyle Стиль і мода Поради Психологія
Джерело: 24 Канал
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