Цей відеозапис оприлюднили в мережі 24 липня та він набув розголосу. Інцидент трапився в будинку на Новгородській, 9.

Інший випадок Таємне стало явним: на фото Харкова у Google Maps виявили чоловіка, що випорожнявся у кущах

Жителька Харкова сходила в туалет у під'їзді: дивіться відео телеграму "Труха"

Живе в цьому будинку

На цьому записі жінка швидко заходить до під'їзду. Як тільки двері зачиняються вона присідає та починає випорожнюватись.

Це тривало буквально кілька хвилин. Після цього вона піднялася, наче нічого не було, та пішла викликати ліфт.

Судячи зі всього, живе в нашому під'їзді. Ла*но лежало тиждень,

– зазначив автор допису.

Однак жителі вирішили, що лише одної публікації недостатньо. Тому вони також зробили оголошення, де були фото цієї жінки.



Оголошення, яке оприлюднили в мережі / Фото телеграму "Труха"

Зверніть увагу! У Червонограді в спорткомплексі "Шахтар" зробили дивний туалет, який одразу почали обговорювати в мережі. Річ у тому, що там встановили унітази, однак не робили кабінки.