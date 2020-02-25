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      "Сходити до росіян в гості – свята справа": як ЗСУ зачистили позицію бойовиків – архівні кадри

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      Українські військові зачищають позицію проросійський бойовиків / архівні кадри/ фото з соцмереж "Повернись живим"

      Українські військові – професіонали та справжні патріоти своєї справи, втім, для того, щоби захищати країну ще ефективніше їм необхідні безпілотники та тепловізійна оптика.

      Про це пишуть на фейсбук-сторінці фонду "Повернись живим". Там також оприлюднили архівні кадри зачищення позиції російських найманців на Донбасі.

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      Сходити до росіян в гості – свята справа. Сам Бог велів нам навідатись до них, спитати як справи, поцікавитись, за кого вони голосувати будуть на наступних виборах. Особливо, коли ми, завдяки перехопленням, знаємо про "туристів" з Москви чи Пітєра,
      – підписали знімки у спільноті.

      Там додають: військові знають ціну життя і кожного дня підвищують ставки, ліквідуючи все більше та більше кадрових військових російської армії.

      "За їхніми плечима не один вихід на ворожі позиції. На світлинах нижче ви можете бачити одну з минулих успішних операцій. Саме в ту ніч хлопці з легкістю "зачистили" ворожу позицію, попередили наступ бойовиків і дали змогу піхоті зайняти більш вигідне тактичне положення", – зауважують волонтери.

      У спільноті також пропонують допомогти українським військовим з необхідним для них обладнанням – безпілотником та тепловізійною оптикою. Вартість необхідного приладу – 92 тисячі гривень.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
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