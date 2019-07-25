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      Шокін і Луценко злили Трампу компромат на Байдена – конкурента на виборах-2020, – ЗМІ

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      Шокін і Луценко
      Шокін і Луценко / Колаж 24 каналу

      Колишній генпрокурор Віктор Шокін та чинний Юрій Луценко "злили" президентові США Дональдові Трампу компромат на його потенційного конкурента на президентських виборах 2020 року, демократа Джо Байдена.

      Це випливає зі свідчень посередників у спілкуванні адвоката президента США Рудольфа Джуліані та Шокіна і Луценка, мовиться в розслідуванні Buzzfeed. Цими посередниками були емігрант з СРСР Лев Парнас та його товариш Ігор Фруман (вони – також клієнти Джулфіані). Парнас у 2016 році перерахував на кампанію Трампа третину мільйона доларів.

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      Посередники організували онлайн-розмову між Джуліані та Шокіним, який нібито мав компромат на Байдена. Шокін знав, що син Байдена працював у компанії Burizma екс-міністра екології Миколи Злочевського, де заробив 3 мільйони доларів. І ГПУ на чолі з Шокіним розслідувала діяльність компанії Burizma.

      Тож Байден, мовляв, попросив у п’ятого президента Петра Порошенка звільнити Шокіна, щоб той не нашкодив репутації Байдена.

      У січні 2019 року посередники також допомогли Джуліані знайти контакти з Луценком. На зустрічі у Нью-Йорку Луценко передав Джуліані документи, що доводили зацікавленість посольства США у перемозі Гілларі Клінтон на виборах 2016 року.

      Луценко також розповів Джуліані, що у 2016 році Посольство США вимагало від НАБУ записи "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". Ці записи свідчили про перерахування "регіоналами" мільйонів доларів Полові Манафорту – голові передвиборчого штабу Трампа у 2016 році.

      Манафорта звільнили, коли опублікували "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів". Його також засудили до 7,5 років в’язниці за змову проти США, несплату податків та відмивання грошей.

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      Луценко і Джуліані також зустрічалися у Варшаві. Після цього Луценко заявив, що передав США інформацію для сприяння офіційному розслідуванню.

      Журналісти з’ясували, що Парнас та Фруман шукали зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Під час інавгурації вони зупинялися у готелі Hilton у Києві. А олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах Парнас і Фруман приїздили в Ізраїль та безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський ГПУ Юрій Луценко Дональд Трамп Новини США Вибори у США Віктор Шокін Пол Манафорт Гілларі Клінтон Петро Порошенко
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