Шоколад, сухофрукти, м'ясо: що входить у новий сухпайок для військових

У 2018 році посилений армійський сухпайок, який будуть постачати українським військовим на Донбас, коштуватиме 263 гривні.

Про це повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Збройних сил Олександр Хмиз, передає "Укрінформ".

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"Один комплект посиленого сухпайка на 2018 рік коштуватиме 263 гривні. У 2018 році в зону АТО таких посилених сухпайків планується поставити 2800", – розповів чиновник.

За його словами, наразі в сухпайках немає бляшанок, харчі запаковані у гнучку упаковку. До комплекту сухпайка входить 7 страв. Це перша і друга страви, де вміст м'яса "дуже високий", шоколад, сухофрукти, джеми тощо.

Хмиз також наголосив, що сухпайок розроблений за стандартами НАТО і розрахований не для повсякденного користування, а тільки якщо немає можливості гарячого харчування.