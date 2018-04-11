16:54
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Шоколад, сухофрукти, м'ясо: що входить у новий сухпайок для військових

417 Читать новость на русском
Українським захисникам підготували новий сухпайок
Українським захисникам підготували новий сухпайок / Фото з відкритих джерел

У 2018 році посилений армійський сухпайок, який будуть постачати українським військовим на Донбас, коштуватиме 263 гривні.

Про це повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Збройних сил Олександр Хмиз, передає "Укрінформ".

Читайте також: Окупанти у Луганську тиснуть на мирних жителів: люди розповіли про методи

"Один комплект посиленого сухпайка на 2018 рік коштуватиме 263 гривні. У 2018 році в зону АТО таких посилених сухпайків планується поставити 2800", – розповів чиновник.

За його словами, наразі в сухпайках немає бляшанок, харчі запаковані у гнучку упаковку. До комплекту сухпайка входить 7 страв. Це перша і друга страви, де вміст м'яса "дуже високий", шоколад, сухофрукти, джеми тощо.

Хмиз також наголосив, що сухпайок розроблений за стандартами НАТО і розрахований не для повсякденного користування, а тільки якщо немає можливості гарячого харчування.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук