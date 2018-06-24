Шокова Росія: вболівальники ЧС-2018 знайшли оригінальну цікавинку у Нижньому Новгороді

Зараз у Росії триває Чемпіонат світу з футболу, і наша східна сусідка, як завжди, вражає своєю дивакуватістю. Цього разу прямісінько у центрі Нижнього Новгорода, а це місто є одним із тих, хто приймає міжнародний форум, на дорозі утворилася величезна яма, яку комунальники спершу прикрили бетонним блоком лише з одного боку.

Зауважимо, що така атракція жодним чином не шокувала деяких іноземних уболівальників, а навіть потішила, оскільки такого точно вони у своїх країнах не побачать.

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Зокрема, фанати збірних Хорватії та Аргентини весело біля неї та у ній фотографувалися – помістилися вони у новій цікавинці Нижнього Новгороду по пояс.

Хорватские и аргентинские болельщики решили сфотографироваться в одной из достопримечательностей Нижнего Новгорода pic.twitter.com/UYlb2Jy8aM — Лентач (@oldLentach) June 22, 2018

Відповідні світлини з’явилися у мережі.

Додамо, що після розголосу яму все ж "закатали". За словами представників місцевого "Теплоенерго", провалля утворилося внаслідок просідання грунту, Підкреслюється, що тут проходять комунікації кількох комунальних підприємств, однак витоків у мережах гарячого водопостачання в цьому районі не зафіксували, відтак причину появи ями з'ясовують фахівці.

Кстати, ту самую яму, в которой вчера фотографировались болельщики, уже заделали. Возможно, чтобы решить проблему дорог в России, нужно в каждую яму просто посадить по иностранному болельщику. pic.twitter.com/RX0BScTb3n — Лентач (@oldLentach) June 23, 2018

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок, пов'язаний з Чемпіонатом світу, що трапився у Нижньому Новгороді. До прикладу на початку травня під час виконання ремонтних робіт, приурочених до змагань, робітники тут випадково замурували жінку.