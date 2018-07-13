Шокуюча загибель 19-річного чемпіона Безсонова у Харкові: з'явилося відео смертельної ДТП

Під час судового засідання над Ольгою Котовою, яка підозрюється у загибелі 19-річного мотогонщика Андрія Безсонова, було продемонстровано відео, на якому видно, як жінка вчиняє смертельну ДТП у Харкові.

Згодом вищезазначений ролик опублікував і місцевий ресурс Newsroom.

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На кадрах, зокрема, видно, як автомобіль Toyota Land Cruiser Prado рухається проспектом Незалежності у бік Сумської в крайньому лівому ряду. Згодом перед в'їздом до обласної лікарню водій зупиняється, щоб пропустити зустрічні авто.

Однак, у момент, коли повз позашляховик проїжджає велосипедист, машина рушає з місця, переїжджає молоду людину та вилітає разом з потерпілим через високий бордюр на так звану зелену зону.

Відео смертельного наїзду на 19-річного мотогонщинка Андрія Безсонова

Нагадаємо, увечері 6 липня у Харкові загинув 19-річний мотогонщик Андрій Безсонов, внаслідок наїзду позашляховика, за кермом якого перебувала 58-річна Ольга Котова. У підсумку хлопця у тяжкому та непритомному стані було доправлено до лікарні швидкої, однак ту він так і не зміг оговтатися, та, не приходячи до тями, помер.