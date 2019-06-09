Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Заява Зеленського, яка обурила українських бійців
Українських бійців обурили слова Президента Володимира Зеленського про те, що обстріли на фронті свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
Прес-офіцер полку "Азов" під прізвиськом "Нікополь" у коментарі 24 каналу сказав, що бойовики не могли вийти з-під контролю Росії, бо їх годує країна-агресор. Вони отримують звідти боєкомплекти та техніку.
Високі рейтинги Медведчука та Бойка
Віктор Медведчук і Юрій Бойко, яких засуджували за прямі перельоти в країну-агресор і переговори з Кремлем, знову полетіли до Росії. Водночас за партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати трохи більше ніж 10% українців.
Така прихильність виборців дозволяє потрапити політикам у Верховну Раду нового скликання. За словами експертів, їх готові підтримувати ті, хто потерпає від перегляду російської пропаганди і хто ностальгує за радянським союзом.
Відео: дивіться чому "Опозиційна платформа – За життя" має такі високі рейтинги
Заява Кучми щодо окупованого Донбасу
Новий старий представник у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що українська армія має припинити вогонь у відповідь.
До того ж, Леонід Кучма пропонує скасувати економічну блокаду Донбасу, яку так важко виборювали активісти. Вони кілька місяців мерзли на залізничних шляхах, аби в ОРДЛО і звідти не курсували вантажні потяги.
Відео: дивіться реакцію українців на таку заяву Леоніда Кучми
Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці під Києвом
У Василькові, що на Київщині, на території птахофабрики "Ясенсвіт" зайнялася масштабна пожежа. Зараз там працюють мобільні лабораторії ДСНС, які вимірюють повітря, аби перевірити, чи не потрапили туди якісь отруйні речовини.
На час пожежі в цеху не було людей, тому постраждалих чи загиблих немає. Проте суттєво постраждали птахи з фабрики. Речниця ДСНС повідомила, що на момент виникнення пожежі в будівлі перебувало близько 150 тисяч птахів. Всі вони загинули у вогні.
Відео: дивіться більше про пожежу на птахофабриці
Заборона на будівництво сонячних станцій
В Україні набрав чинності новий закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій. Тепер їх можна встановлювати лише на дахах капітальних будівель. Однак більшість українців уже встановили свої панелі саме на землі.
Зареєструвати право власності можна лише на ті будівлі або споруди, які не можна відокремити від земельної ділянки та перемістити без суттєвого знецінення. Простими словами – споруда має мати фундамент, бути "капітальною", а не тимчасовою.
Відео: дивіться чому внесли заборону на будівництво сонячних станцій