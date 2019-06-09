Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня

Віктор Медведчук і Юрій Бойко, яких засуджували за прямі перельоти в країну-агресор і переговори з Кремлем, знову полетіли до Росії. Водночас за партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати трохи більше ніж 10% українців.

Така прихильність виборців дозволяє потрапити політикам у Верховну Раду нового скликання. За словами експертів, їх готові підтримувати ті, хто потерпає від перегляду російської пропаганди і хто ностальгує за радянським союзом.

Відео: дивіться чому "Опозиційна платформа – За життя" має такі високі рейтинги

Заява Кучми щодо окупованого Донбасу

Новий старий представник у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що українська армія має припинити вогонь у відповідь.