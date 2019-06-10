Шокуюче інтерв'ю Шефіра: що думає друг та бізнес-партнер Зеленського про війну з Росією

Борис Шефір є співвласником "Студії Квартал 95" і близьким другом новообраного Президента Володимира Зеленського. Проте на цьому перелік його так би мовити статусів не закінчується. Бо він також ще є рідним братом новопризначеного першого помічника президента України – Сергія Шефіра.

Борис Шефір дав дуже резонансне інтерв'ю виданню "Детектор медіа". У ньому він поділився своїми думками щодо нового закону про мову, квоти на телебаченні та радіо, про війну й ще багато іншого.

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Це було не очікувано почути такі абсурдні висловлювання від людей, які наближені до нового голови держави. Хоч він і підкреслював неодноразово під час розмови з журналістами, що це його особиста позиція.

А де жив останні п’ять років цей чоловік? Адже склалося враження, що це все говорить якийсь проросійський діяч культури.

Про російський ринок

Пан Шефір відкрито вболіває за відновлення бізнес-стосунків із Росією, і навіть готує проекти для їхнього ринку. Одним із таких є мультфільм “Повернення Гуллівера”, який планується до показу двома мовами – англійською та російською.

Проте української версії не буде, а тільки дубляж. Пан Шефір відкрито каже, що дуже сподівається на відкриття російського ринку через найближчі два роки.

"На виробництво мультфільму потрібно чотири роки. Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється. Довго пояснювати, проте найбільший удар політика українізації нанесла телерадіовиробництву. В Росії тисячі кінотеатрів", – розповів Борис Шефір.



Борис Шефір

Набагато більший удар нанесла політика русифікації. І це не закриття якогось ринку, а повна заборона нашої мови та примусовий перехід на російську.

При чому почалося це ще із 1690 року, коли російська православна церква наклала анафему на всі церковні книги, які були написані українською. Почитайте історію. Адже там багато цікавинок про те, як україномовних українців примусово робили російськомовними.

Про війну з Росією

Цю війну, яку розв’язали політики, сподіваюся, що сьогоднішня влада закінчить. Моє ставлення до війни таке: я розумію, що її почали, щоб заробити грошей з обох сторін. Всі заробили, але розорили нас з вами, – заявив Шефір.

Все це каже рідний брат нинішнього першого помічника президента України. Донедавна бізнес-партнер президента та його близький товариш вважає, що війну “ почали, щоб заробити грошей з обох сторін"?

Саме спеціально для пана Шефіра наступна інформація. Почнемо із одного прізвища, яке він і близько не знає.

Прапорщик Кокурін Сергій Вікторович. Він був першим військовослужбовцем ЗСУ, якого вбили російські військові у Криму. Він був на спостережному посту на території автопарку військової частини у Сімфероплі, з якого було видно майже весь 13 фотограмметричний центр, який штурмували російські мавпи.



Прапорщик Сергій Кокурін

Він був вбитий пострілом у серце. З автомату. Може ви розкажете його сім'ї про те, хто розпочав цю війну? Може ви розкажете сім'ям загиблих, хто почав стріляти першим і хто стоїть за війною на нашій землі?

Як люди, які наближені до президента України можуть говорити такі нісенітниці, і що найголовніше – реально так вважати?

Зеленський і "кварталівці" – однодумці, які донедавна разом вели бізнес і продовжують товаришувати. Тож не виключено, що й їхні позиції в чомусь співзвучні.

Спочатку голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив про референдум та про мирні угоди з Росією. Президент не заперечив це, а окреслив можливість дізнатися суспільну думку. А тепер от брат першого помічника і донедавна бізнес-колега Зеленського розказує країні, що війну почали політики, щоб підзаробити.



Андрій Богдан

В цілому все інтерв'ю дуже показове і демонструє відірваність від реальності, в якій живу я і величезна частина України. Пан Шефір дав чіткий сигнал про те, що хоче і сподівається на відновлення бізнес-стосунків із Росією, і каже, що взагалі війну треба - зупинити.

Та як це зазвичай буває, не повідомив тільки, як саме зупинити війну і якою ціною. Єдине чого він хоче – це продовжувати робити свій телевізійний продукт і продавати його на Росію, щоб заробляти.

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Якщо хтось із тих, хто зараз при владі почне "зливати" Україну Росії, то наслідки будуть катастрофічними. Одразу підкреслимо, що це не погроза, а адекватний зворотній зв’язок новій владі та їхнім друзям. Україна – це суверенна і незалежна держава і поки живі побратими та посестри та всі небайдужі, то так і буде.