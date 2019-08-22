Шокуючі фото та відео "Титаніка": як виглядає корабель після понад 100 років під водою

Вперше в історії "Титанік" зняли у якості 4К. Дослідники занурилися на глибину в майже 4 кілометри, щоб дізнатися, в якому стані зараз перебуває корабель, який затонув понад 100 років тому.

Кадри робили для документального фільму, який знімала компанія Atlantic Productions. Про це повідомило видання BBC.

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Загалом команда драйверів здійснила п’ять занурень. На фото та відео видно, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Почали руйнуються навіть ті частини, які до цього були добре збережені. Найбільше згнив пароплав з правого борту. Експерт Паркс Стівенсон назвав кадри "шокуючими".

"Ванна капітана є улюбленим зображенням серед ентузіастів "Титаніка", але її вже немає", — заявив Паркс Стівенсон.



Ванна капітана на "Титаніку"

"Титанік повертається до природи", – додав Стівенсон. Руйнування залишків корабля пов’язане з океанічними течіями, сольовою корозією та впливом мікроорганізмів.

Як зараз виглядає "Титанік": дивіться відео

Що відомо про "Титанік"?Це британський трансатлантичний пароплав, який був найбільшим судном у світі на момент свого будівництва. Корабель затонув у 1912 році в північній частині Атлантики під час свого першого і єдиного рейсу після зіткнення з айсбергом (перший та єдиний корабель, що затонув внаслідок зіткнення з айсбергом). За офіційними даними, внаслідок трагедії загинуло 1496 чоловік.