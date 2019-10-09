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      Шолом з додатковою реальністю та маневри на воді: чим вражає новий сучасний бронетранспортер

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      У Міжнародному виставковому центрі презентували новітній бронетранспортер "Отаман 3", який є розробкою українського виробника. Вона здійснюватиме рухи та маневри не лише на суші, а й на плаву. Головною родзинкою бронемашини став шолом з додатковою реальністю. Саме він дозволяє бачити поле бою через броню.

      Розробники нового бронетранспортера "Отаман 3" заявили, що в ньому намагалися врахувати всі побажання українських військових.

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      БТР розроблений за класичною для європейських проєктів схемою. На відміну від радянських прототипів, де двигун був по центру, то в цій машині він праворуч, тому бронетранспортер став більш маневровий. Всередині досить просторо, тому розміститися можуть дев’ятеро військових.

      Він просто зроблений за останнім тенденціями в будівництві авто такого класу. По-перше, це розташування відсіків. Коли двигун розташований спереду, а відсік розташований ззаду, це дає захищеність, коли десант виходить на поле бою. Він закритий корпусом машини,
      – розповів начальник відділу розвитку НВО Практика Сергій Вілков.

      Розробники стверджували, що машина поєднала в собі вогневу потужність та мобільність. Має сильне озброєння та швидка. Ще і поцілити може за будь-яких погодних умов та часу доби.

      "Високий ступінь проти кульового захисту. Тут просто встановлений модуль "Парус" виробництва КБ "Морозова", який має основну пушку калібром 30 міліметрів", – пояснив начальник відділу розвитку НВО Практика Сергій Вілков.

      БТР "Отаман 3" також може маневрувати на воді. Проте родзинкою БТРу є шолом з доповненою реальністю, який дозволяє бачити через броню на 360 градусів.

      Візуалізація БТР на воді
      Візуалізація БТР на воді

      "Тобто я не втрачаю контроль над усіма приладами, усім, що є у техніці. Так, одночасно я бачу все, що відбувається навколо. Це дуже зручно і не потребує додаткових маніпуляцій, окрім обертання голови", – заявив розробник шолому доповненої реальності Станіслав Унопрієнко.

      Бронетранспортер "Отаман 3" поки представлений тільки в одному екземплярі. Машина має пройти заводські випробування. Лише після цього розробники очікують на початок державних замовлень.

      Дивіться більше фото "Отамана 3":

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Зброя Новини Києва Збройні сили України
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