Помер рок-музикант Шон Карр: що відомо про екс-зятя Тимошенко

8 січня стало відомо, що у чеській Празі помер Шон Карр – колишній чоловік Євгенії Тимошенко, яка є донькою лідерки "Батьківщини". Сайт "24" зібрав найцікавіші факти про життя одного з найвідоміших в Україні рок-музикантів.

Шон Карр: до того, як він став відомим

Народився Шон Карр 10 серпня 1968 року у Великій Британії у невеликому селищі Торньер графства Йоркшир. Попри те, що його мати була домогосподаркою, а батько – власником взуттєвих майстерень, з юних років майбутній музикант займався боксом і плаванням, а також брав участь і тріумфував у різних змаганнях з цих видів спорту.

Крім того, у підлітковому віці Шон почав захоплюватися мотоциклами, а у 18 років розпочав музичну кар’єру: спершу разом з другом він заснував групу Paris In The Fall, яка проіснувала протягом чотирьох років, а потім був учасником таких гурту Jelly Fish Kiss, щоправда це також тривало недовго.



Шон Карр дуже любив подорожувати

Опісля Карр переїхав до Франції, де разом із місцевими музикантами створив групу F.T.W. Також тут рокер відкрив бізнес із виробництва шкіряних виробів. Було у житті Карра і проживання в Іспанії, куди він приїхав разом з батьком. Зауважимо, що саме тут він добре вивчив іспанську, що міг вільно нею спілкуватися.

На початку 90-х Шон Карр повернувся до Британії, щоб допомогти батькові. Так, у Лідсі працює на ринку шевцем, а в 1995 році вперше стає батьком – його дівчина Емма народила доньку, яку назвали Шарлоттою. Загалом же стосунки пари були нетривалими, хоча шириться інформація, що вони навіть встигли одружитися.

Шон Карр і Євгенія Тимошенко

Музикант і донька лідерки "Батьківщини" познайомилися на початку 2000-х років у Єгипті – тоді Карр займався підводним плаванням, а Тимошенко-молодша була студенткою Лондонського коледжу економіки. Карр переїхав жити до України через 5 місяців після цього знайомства, хоча вперше про їхній роман заговорили аж в 2005 році. Оточення колишнього прем’єра тривалий час неохоче коментувало ці стосунки, однак восени стало відомо, що закохані одружилися. На момент весілля Шону було 37 років, а Євгенії – 25, тобто різниця у віці між ними становила 12 років. Цікавим є і той факт, що британцю треба було прийняти православ’я, аби цей шлюб став реальним.

Ще до шлюбу в Україні Шон створив групу DVS (Death Valley Screamers), до складу якої входили два британці та три українських музикантів. Гурт встиг випустити три альбоми (Just Crazy, Big Fish і Back In The Doghouse), а в одного із найвідоміших його кліпів на пісню Fallen Friends фігурували шахтарі.

Death Valley Screamers – Fallen Friends ​(відео)

Ідея кліпу прийшла, кола я разом з Жужею (так у родині називають Тимошенко-молодшу – "24) потрапив в донецьку шахту. Коли ми спустилися, мене настільки це вразило, що я вирішив написати пісню про нелегке, часто трагічне життя цих шахтарів. Ці люди – герої,

– розповідав свого часу музикант.

Також Карр в Україні був ведучим на Radio Rocks, привіз сюди свій Harley Davidson і став членом байкерського клубу "Покидьки", виступав на передвиборчих заходах на підтримку "Блоку Юлії Тимошенко" та разом із Євгенією Тимошенко став власниками ресторану у Києві, що надежить до італійської мережі Ciro's Pomodoro.

У 2012 році пара розпалася. За інформацією деяких ЗМІ, причиною розлучення – арешт Юлії Тимошенко та активна участь Євгенії у боротьбі за звільнення своєї матері. За результатами судових розглядів, колишня дружина Карра отримала у володіння вищезазначений ресторан і половину будинку в Дніпрі, а Шон – автомобіль "Форд".

У серпні 2013 року Карр одружився втретє: головне весілля гуляли в Кишиневі, на яке приїхали його друзі з мотоклубу "Покидьки", а жартівливу церемонію вінчання тоді провів байкер з Донецька Олександр Сирота. Його новою обраницею стала 31-річна британка Мері Хілл, згодом у них народився син Джексон. Натомість Євгенія Тимошенко наприкінці грудня 2014 вийшла заміж за бізнесмена Артура Чечоткіна, від якого своєю чергою народила донечку.



Джексону Карру у березні виповниться 3 роки

Україна та приготування їжі: захоплення Шона Карра

Друзі та близькі Шона Карра відзначають, що він дуже любив Україну, хоч, як відомо, рокер, попри одруження з донькою відомого політика, не мав українського громадянства. За словами його друга Джима Маріана, Шон переїхав до Ужгорода наприкінці 2016 року та майже півроку жив між Україною і Чехією, оскільки мав намір відкрити паб у Празі, але так і не встиг. Також на Закарпатті Карр брав участь у байкерських зльотах і музичних фестивалях, хотів торгувати взуттям і робити ключі. Сюди він привозив і свою нову дружину та нову тещу. Щоправда, сам рокер говорив, що розмови про повернення до України були жартом.

Крім того, раніше Євгенія Тимошенко загадувала, що Шон дуже любив готувати та робив це смачно.

"На вихідних у нас готує Шон. Він здебільшого готує страви індійської, італійської, французької кухні. Я думаю, що якби не шоу-бізнес, він би став відмінним професійним кухарем. Хоча сам він про це ніколи не думав", – підкреслювала донька лідерки "Батьківщини".

Окрім цього всього, Шон Карр дуже любив дітей. За свідченнями його близького оточення, під час розмов про низ він був у ще більшому захваті, аніж коли йшлося про музику або байки. У Карра залишилися 22-річна донька Шарлотта та дворічний син Джексон.



Шон Карр разом зі своєю донькою Шарлоттою