Схопила за ноги, але випала слідом: дві дівчини зірвалися з багатоповерхівки в Луцьку
Двоє 15-річних дівчат випали з балкону квартири у Луцьку. Одна з них загинула, інша перебуває у важкому стані в реанімації.
Дівчата вийшли на балкон квартири, розташованої на 7 поверсі багатоповерхівки. Одна з них, жартуючи, почала перехилятися через поруччя, повідомили на сайті поліції Волинської області.
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А далі не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина, намагаючись врятувати подругу, схопила її за ноги. Однак не впоралася та випала вслід за нею.
У результаті одна неповнолітня загинула, інша перебуває у тяжкому стані в реанімації,
– йдеться в повідомленні.
Постраждалі – жительки Волинської та Вінницької областей.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.