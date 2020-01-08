Схопила за ноги, але випала слідом: дві дівчини зірвалися з багатоповерхівки в Луцьку

Двоє 15-річних дівчат випали з балкону квартири у Луцьку. Одна з них загинула, інша перебуває у важкому стані в реанімації.

Дівчата вийшли на балкон квартири, розташованої на 7 поверсі багатоповерхівки. Одна з них, жартуючи, почала перехилятися через поруччя, повідомили на сайті поліції Волинської області.

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А далі не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина, намагаючись врятувати подругу, схопила її за ноги. Однак не впоралася та випала вслід за нею.

У результаті одна неповнолітня загинула, інша перебуває у тяжкому стані в реанімації,

– йдеться в повідомленні.

Постраждалі – жительки Волинської та Вінницької областей.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.